Facianın ardından iki kritik soru

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde bu sabah meydana gelen zincirleme kaza dehşete düşürdü. Olayda 3 otobüs ve 1 TIR'ın da aralarında bulunduğu 7 araç birbirine girdi. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, faciada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 8'i ağır 59 kişinin de ağır yaralandığını belirtti. Kazaya karışan araçlardan 3'ünün yolcu otobüsü olması ise akıllara kemer takma zorunluluğunu getirdi.

KULLANILMASI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Buna göre geçtiğimiz yıl Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle şehirlerarası yolcu taşımacılığında emniyet kemeri takma zorunlu hale getirilmişti. Daha önceki yönetmeliklerde yolcu otobüslerinde bulundurulması zorunlu olan emniyet kemerinin kullanımı da böylece zorunlu hale getirilmişti.

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İBB DE BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU Düzenleme hakkında bilgilendirmede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Yönetimi ve Terminaller Müdürlüğü de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "16 Ağustos 2022 tarihli ve 31925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde yolculuk boyunca yolculara emniyet kemeri takma zorunluluğu getirilmiştir. Lojistik Yönetimi ve Terminaller Şube Müdürlüğü olarak şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalara ilgili yönetmelik değişikliği hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 23.08.2022 tarihi itibarı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen otogarlardan çıkış yapan otobüslerde emniyet kemeri denetimi yapılmakta olup, vatandaşlara ve otobüsteki çalışanlara gerekli bilgilendirme yapılıp emniyet kemerlerinin takılması sağlanmaktadır." REKLAM

ARAÇTAN İNEN YOLCULARA OTOBÜS ÇARPTI Bu sabah meydana gelen facianın ardından ise akıllara otobüslerde emniyet kemeri takma zorunluluğu geldi. Ancak ilk tespitlere göre hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmının araçlarından inen yolcular olduğu ve bu yolculara 3. otobüsün çarptığı yönünde oldu.

SOL ŞERİT İHLALİ VAR MI? Kaza fotoğraflarına göre olaya karışan TIR'ın ise sol şeritten gittiği yönündeki izlenim oldu. Ancak ağır tonajlı araçların sol şeridi kullanması yasak. Düzenlemelere göre motosiklet, otomobil, minibüs, kamyonet ve otobüs dışındaki araçlar en sağdaki şeridi kullanabilir. Sadece acil durumlarda soldaki şeridi kullanabilirler. Otoyolda Karayolları Trafik Kanunu'na göre bu kuralı ihlal eden kişilere 4 bin 64 lira ceza kesiliyor.

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