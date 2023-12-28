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        Haberler Gündem Güncel Facianın ardından iki kritik soru

        Facianın ardından iki kritik soru

        Türkiye bu sabah feci bir zincirleme kazaya tanık oldu. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı. Faciada 3 otobüs ve bir TIR'ın da bulunduğu 7 araç birbirine girdi. Olayın ardından ise akıllara otobüslerde kemer takma zorunluluğu ile kazaya karışan TIR'ın sol şerit ihlali yapıp yapmadığı geldi. Peki kazanın oluş şekli nasıldı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 10:18 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:39
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        Facianın ardından iki kritik soru
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde bu sabah meydana gelen zincirleme kaza dehşete düşürdü. Olayda 3 otobüs ve 1 TIR'ın da aralarında bulunduğu 7 araç birbirine girdi. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, faciada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 8'i ağır 59 kişinin de ağır yaralandığını belirtti. Kazaya karışan araçlardan 3'ünün yolcu otobüsü olması ise akıllara kemer takma zorunluluğunu getirdi.

        KULLANILMASI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

        Buna göre geçtiğimiz yıl Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle şehirlerarası yolcu taşımacılığında emniyet kemeri takma zorunlu hale getirilmişti. Daha önceki yönetmeliklerde yolcu otobüslerinde bulundurulması zorunlu olan emniyet kemerinin kullanımı da böylece zorunlu hale getirilmişti.

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        İBB DE BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU

        Düzenleme hakkında bilgilendirmede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Yönetimi ve Terminaller Müdürlüğü de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "16 Ağustos 2022 tarihli ve 31925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde yolculuk boyunca yolculara emniyet kemeri takma zorunluluğu getirilmiştir. Lojistik Yönetimi ve Terminaller Şube Müdürlüğü olarak şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalara ilgili yönetmelik değişikliği hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 23.08.2022 tarihi itibarı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen otogarlardan çıkış yapan otobüslerde emniyet kemeri denetimi yapılmakta olup, vatandaşlara ve otobüsteki çalışanlara gerekli bilgilendirme yapılıp emniyet kemerlerinin takılması sağlanmaktadır."

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        ARAÇTAN İNEN YOLCULARA OTOBÜS ÇARPTI

        Bu sabah meydana gelen facianın ardından ise akıllara otobüslerde emniyet kemeri takma zorunluluğu geldi. Ancak ilk tespitlere göre hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmının araçlarından inen yolcular olduğu ve bu yolculara 3. otobüsün çarptığı yönünde oldu.

        SOL ŞERİT İHLALİ VAR MI?

        Kaza fotoğraflarına göre olaya karışan TIR'ın ise sol şeritten gittiği yönündeki izlenim oldu. Ancak ağır tonajlı araçların sol şeridi kullanması yasak. Düzenlemelere göre motosiklet, otomobil, minibüs, kamyonet ve otobüs dışındaki araçlar en sağdaki şeridi kullanabilir. Sadece acil durumlarda soldaki şeridi kullanabilirler. Otoyolda Karayolları Trafik Kanunu'na göre bu kuralı ihlal eden kişilere 4 bin 64 lira ceza kesiliyor.

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