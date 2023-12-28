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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Terim ilk transferini Türkiye'den yapacak: Panathinaikos, Bakasetas için düğmeye bastı! - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Terim ilk transferini Türkiye'den yapacak: Panathinaikos, Bakasetas için düğmeye bastı!

        Trabzonspor'un iki teklifini geri çeviren Bakasetas için Yunan ekibi Panathinaikos düğmeye bastı. Lider PAOK ile arasında sadece 1 puan fark olan ve teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getiren Yunan temsilcisi, Bakasetas için şartlarını zorlayacak!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 12:45 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:45
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        • 1

          Yunanistan Süper Ligi'nde 13 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Panathinaikos, sezon sonu şampiyonluğu elde etmek için adeta bütün imkanlarını seferber etmiş durumda.

        • 2

          Geçen yıl normal sezonu lider bitiren Yunan ekibi, şampiyonluk turunda zirveyi AEK'e kaptırmıştı. Atina temsilcisi, geride kalan 15 haftada 34 puan toplayarak, lider PAOK'un ardından 2. sırada yer alıyor.

        • 3

          Trabzonspor ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Bakasetas, bordo-mavili kulübün kendisine yaptığı iki teklifli de geri çevirmişti.

        • 4

          Sezon sonu Yunan oyuncuyla tekrar masaya oturma planları yapan Karadeniz ekibinde bu plan ara transfer dönemine çekilebilir.

        • 5

          Şampiyonluğa oynayan bir takımda forma giymek isteyen Bakasetas için ülkesinde bu hedefe ulaşma adına bütün imkanlarını zorlayan Panathinaikos ilk sırada yer alıyor.

        • 6

          Bordo-mavililer, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bakasetas'a, ara transfer döneminde gelecek olan teklifi değerlendirecek.

        • 7

          Bu yıl şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Yunan ekibi, Fatih Terim'in ardından Bakasetas'ı da sezon sonunu beklemeden kadrosuna katmayı planlıyor.

        • 8

          FATİH TERİM İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

          Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

          Kulübün internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, kulüp direktörü Yiannis Papadimitriou tarafından futbolculara ve kulüp çalışanlarına tanıtılan teknik direktör Terim'in oyuncularıyla 10 dakikalık bir konuşma yaptığı kaydedildi.

        • 9

          Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan çalışmanın dar alanda maçla sona erdiği ifade edildi.

          Panathinaikos ile anlaşan 70 yaşındaki Terim, dün Atina'ya gitmişti.

        • 10
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