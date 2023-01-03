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Karasu Nehri ve HES Baraj Gölü buz tuttu

Karasu Nehri ve HES Baraj Gölü buz tuttu. Erzurum'un Aşkale ilçesinde son bir haftadır soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor.

Giriş: 03.01.2023 - 12:54 | Güncelleme: ABONE OL
Karasu Nehri ve HES Baraj Gölü buz tuttu
İHA

Erzurum'un Aşkale ilçesinde son bir haftadır soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor.
Termometrelerin gece eksi 18, gündüz ise 10 ile 15 dereceleri gösterdiği son bir haftada, Aşkale'nin simgesi olan Karasu Nehri'nin kuzeye gelen birçok noktasında HES göletleri tamamen dondu.

Bu sene kış aylarının gelmesiyle sadece yüksek kesimlere az miktarda kar yağarken, ilçe merkezine hiç kar yağmadı. Buna rağmen hava sıcaklıklarının eksilere düşmesinin hem insanları hem de yaban hayatını oldukça etkilediği görüldü. Küçük Geçit köyü mevkiinde bulunan HES Göleti'ne 1 hafta önce gelip ördek ve kazları seyrederek fotoğraflayan vatandaşlar, bu kez buzla kaplı göletin resimlerini çekti.

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