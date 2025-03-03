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        Haberler Gündem Çevre Karasu'da renk değişti, balıklar öldü | Son dakika haberleri

        Karasu Çayı'nda balık ölümleri ve renk değişimine inceleme

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçen Karasu Çayı'nda balık ölümleri ve renk değişimi üzerine inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 03.03.2025 - 18:31
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        Karasu'da renk değişti, balıklar öldü
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        Gaziantep'te Karasu Çayında balık ölümleri ve renk değişimi üzerine inceleme başlatıldı.

        Islahiye ilçesinden geçen Karasu Çayı'nın beslediği sulama kanallarında ölü balıkları ve suyun renk değişimini fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İslahiye Belediyesi ekipleri, çayda incelemede bulunarak su numunesi aldı.

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        #gaziantep haberleri
        #karasu çayı
        #çevre haberleri
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