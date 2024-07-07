Karasu'da facia! Cansız bedenleri bulundu

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Akşam saatlerinde Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Sahil Park Kule mevkisinde denize giren Caner İnel (31) dalgalı denizde akıntıya kapıldı. Gencin çırpındığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan bir saatlik arama çalışmasının ardından İnel'in cansız bedenine ulaşıldı.

UKRAYNA UYRUKLU TIR SÜRÜCÜSÜ BOĞULDU Yeni mahalle liman bölgesinde aynı saatlerde 3 arkadaşı ile birlikte denize giren TIR sürücüsü Ukrayna uyruklu Popescu Igor (35), dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışmalarının ardından Igor'un cansız bedenine ulaşıldı. İki kişinin cansız bedeni denizden çıkarıldıktan sonra ilçe hastanesinin morguna kaldırıldı. Boğulma olaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.