Arkadaşları ile balık tutmaya gelen Eyüp Sönmez, "Balık tutmaya geldik ancak korkunç bir manzarayla karşılaştık. Balıkların hepsi ölmüş ve karaya vurmuş. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz. Yoksa bu gidişle Karasu Nehri'nde balık kalmayacak" dedi.