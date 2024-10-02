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        Haberler Gündem Çevre Karasu'da da balık ölümleri | Son dakika haberleri

        Muş'un Karasu Nehri'nde de balık ölümleri görüldü

        Son dönemde Türkiye'nin birçok yerindeki akarsu ve göllerde görülen balık ölümlerine bir yenisi Muş'ta eklendi. Karasu Nehri'nde ölü balıklar yüzeye vurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:54 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:54
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          Murat Nehri'nin önemli kollarından biri olan Muş'taki Karasu Nehri'nde balık ölümleri yaşandı.

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          Şehir merkezi ile köylerden geçen Karasu Nehri'nin yüzeyi ölü balıklar ile dolarken, bölgede yaşayanlar tedirgin oldu.

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          Durum yetkililere bildirilirken, bölgedekiler hayvanları ve tarım arazileri için kullandıkları nehrindeki balık ölümlerinin önlenmesini istedi.

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          Arkadaşları ile balık tutmaya gelen Eyüp Sönmez, "Balık tutmaya geldik ancak korkunç bir manzarayla karşılaştık. Balıkların hepsi ölmüş ve karaya vurmuş. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz. Yoksa bu gidişle Karasu Nehri'nde balık kalmayacak" dedi.

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