Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Yunanistan'da ilginç bir olay yaşandı.

Başkent Atina sokağında gece saatlerinde bir kişi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle polise yakalanmamak için ‘levha’ kılığına girdi.

İnsanları eğlendirmek için çekilen o anlar ise amatör kameraya anbean kaydedildi.

Yunanistan’da 23 Mart'ta başlayan ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı kapsamında, vatandaşlar özel izin belgesi ile çıkılabiliyor.