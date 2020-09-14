Karantina mahsur

Barış Celiloğlu, kurucusu olduğu tiyatro kumpanyası 'Theatre East N Bull' bünyesinde, karantina döneminde artan kadın cinayetleri ve aile içi şiddet üzerine 'Lockedown Locked In / Karantinada Mahsur' adında dijital bir tiyatro projesi geliştirdi

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Londra'da yaşayan yönetmen Barış Celiloğlu, kurucusu olduğu tiyatro kumpanyası 'Theatre East N Bull' bünyesinde, karantina döneminde artan kadın cinayetleri ve aile içi şiddet üzerine 'Lockedown Locked In / Karantinada Mahsur' adlı uluslararası dijital bir tiyatro projesi geliştirdi. İngiltere, Yunanistan, İspanya, Rusya gibi ülkelerdeki kadın örgütleriyle temaslar kurduğunu anlatan Barış Celiloğlu, "Muhtelif kadın örgütleriyle yaptığım görüşmeler sonucunda, dünyanın hemen her yerinde, kadın cinayetlerinin pandemi döneminde önemli artış gösterdiğini belirledim" dedi ve ekledi; "Projenin sekiz bölümden oluşmasının nedeni, proje kurgusunun aile içi şiddetin cinayet zaman çizelgesini kopya etmesiyle ilintili bir durum. Kadın örgütlerinin belirlemelerine göre, kadın cinayetleri sekiz aşamada gerçekleşiyor. Bu gerçekten yola çıkarak, projeyi sekiz bölümde geliştirmeye karar verdim."

'Lockedown Locked In / Karantinada Mahsur' adlı projeye İngiltere, Türkiye, Yunanistan, İspanya, Rusya, İtalya, Polonya ve Avustralya'dan yazarlar ve oyuncularda katıldı.

Bu süreçte monologların yazım sürecini de aktif biçimde yöneten Barış Celiloğlu, monolog yazım sürecinin tamamlanması sonrasında, sekiz farklı ülkeden yaklaşık 25 oyuncu ile Zoom üzerinden provaları başlattı.

Barış Celiloğlu'nun verdiği bilgilere göre, Lockedown Locked In / Karantinada Mahsur adlı dijital tiyatro projesine Türkiye´den katılanlar şunlar; Füsun Demirel, Halide Eşber, Ada Burke, İrem Sayılgan, Dilek Yorulmaz, Naz Yeni, Aslı Özgönül, Ezgi Bakışkan

Onsun Meryem, Aysel Karaca, Yapıncak Gürerk, Betül Dünder.

Tamamıyla dijital platformlarda yayınlanmak üzere, Ekim sonunda gösterime hazırlanması hedeflenen "Lockedown Locked In / Karantinada Mahsur" dijital tiyatro projesine, İspanya, Yunanistan, Rusya, Birleşik Krallık ve Avustralya'dan katılanlar; Nuria Benet, Antonio Gil Martinez, Alexandra Restrepo, Montse Gili, Montserrat Roig; yazar olarak Esther Lazaro, Laura Aparicio, Elena Belmonte, Cristina Simon Mencion, Anastasia Revi, Matina Kar, Lydia Vie, Sevi Filippidou, Tania Batzoglou, yazar olarak Nina Rapi ve Elena Mochla, Maria Kroupnik, Nina Belenitskaya, Marina Krapivina, Natalya Milantyeva, Lubov Strizhak, Polina Glukhova, Elizaveta Kovalski, Julia Chesnyak, Angelina Debor, Natalya McDonald, Elena Seregina, Aleksandra Kareeva, Salma Caller, Charlotte Jennings, Dzifa Afi Benson, Nisha Bakhoo, Fiona Dawson, Patrizia Paolini, Liz Thomas, Margaret Cohen, Jeanette Cronin, Jane Phegan, Nikita Waldron ve Belinda Giblin, Neşe Yaşın, Chara Savvidou, Eleni Skarpari.