Karantina günlerinde ev klibi

Ödüllü piyanist ve besteci Çiğdem Erken, 4'üncü albümü 'Uyandım Yoksun'u çıkardı. Erken, 'Yeniden Doğar mıyım' klibini sosyal mesafe kurallarına uyarak ev ortamında Onur Özcan yönetmenliğinde çekti

1995'ten bu yana 60 tiyatro oyununun müziğinde piyanist, müzik direktörü, besteci olarak yer alan ve aynı zamanda son yıllarda film müzikleri ile de adını duyuran Çiğdem Erken'in yeni albümü 'Uyandım Yoksun'un prodüktörlüğünü Redd Grubu'ndan tanıdığımız Doğan Duru üstlendi.

'Sanki Bir Masalmışız' ve 'Kafamız Yıldızlı Pekiyi' adlı şarkıların sözleri ve bestesi albümün aranjörlüğünü de üstlenen Doğan Duru imzasını taşırken, albümdeki diğer şarkıların sözü ve bestesi Çiğdem Erken'e ait. 'Uyandım Yoksun'da Levent Özer, Volkan Topakoğlu, Berke Özgümüş, Cem Tuncer, Derya Türkan, Şenova Ülker, Didem Erken, Özge Metin, Özge Fışkın, Gürtuğ Gök, Bayramcan Boy ve Nurkan Renda ile çalışan Çiğdem Erken'e 'Ben Seçtim Yolumu'da Halil Sezai, 'Bir Kutuya Topla ve At Beni' de ise Çağan Irmak eşlik etti.

Yönetmenliğini Onur Özcan'ın üstlendiği 'Yeniden Doğar mıyım' klibi tek kişi tarafından sosyal mesafe kurallarına uyarak ev ortamında çekildi.