Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk sergisi açıldı

Atatürk’ün bugüne kadar yayımlanmamış 250’den fazla fotoğrafı, kişisel eşyaları, döneme ait gazeteler, dergiler, yazışmalar ve daha birçok tarihi dokümanın yer aldığı “Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk” sergisi İstanbul Müze Gazhane’de açıldı.

Humanis’in desteğiyle gerçekleştirilen sergide Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın yazdığı mektuptan İstiklal Madalyası’na, nadir bulunan telgraflardan kol düğmelerine kadar pek çok özel parça bulunuyor.

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SERGİNİN HAZIRLIK SÜREÇLERİ 7 YIL SÜRDÜ

Küratörlüğünü Özdemir Erdem, proje direktörlüğünü ise Fahri Özdemir’in üstlendiği ve 7 yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan sergi, 476 eser ve 250’nin üzerinde benzersiz fotoğraf ile 1907’den 1938’e kadar uzanan Atatürk’ün liderlik yolculuğunu gözler önüne seriyor.

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6 Temmuz 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek serginin en çarpıcı unsurlarından biri de Atatürk’ün sağlık geçmişine ışık tutan objeler… Defalarca elektrokardiyografi (EKG) çektirdiği cihazı, kullandığı tansiyon aleti, kişisel eşyaları ve onun imzasını taşıyan belgeler sergilenen en sıra dışı parçalar arasında yer alıyor.

BÜYÜK LİDERİN İZLERİNE YOLCULUK Serginin açılış konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk, ömrünü bağımsızlık mücadelesine adayan, çağdaş Türkiye hayalini gerçekleştirmek için çalışmış büyük bir lider” sözleri ile başlayan Humanis Ticari Operasyonlar Genel Müdürü Dr. Yalçın Yaşin, sözlerine şöyle devam etti: “Atatürk’ün “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” sözünü kendimize ilke edinerek ülkemizi daha ileri taşımak için çalışıyoruz. Üzerimize düşen en büyük sorumluluklardan birinin de onu anlamak ve anlatmak olduğuna inanıyoruz.” Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk sergisi ile ziyaretçilerin ulu önderi tüm yönleriyle keşfedeceklerini vurgulayan Dr. Yaşin, “Bu serginin herkesin Atatürk’ü daha yakından hissetmesine ve onun aydınlattığı yolda ilham bulmasına vesile olmasını diliyoruz” sözleriyle konuşmasını noktaladı. Proje Direktörü Fahri Özdemir, serginin sadece bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda Atatürk’ün yaşamına, kararlarına ve Cumhuriyet’in temellerine dair bir keşif alanı olduğunu vurgulayarak; “Ziyaretçiler burada yalnızca fotoğraflara bakmayacak, her objede Atatürk’ün izlerini ve dönemin ruhunu hissedecek. Amacımız, tarihimizi anlamak ve bugüne ilham vermek” dedi.