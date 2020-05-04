En güzel iftar sofralarının serinleten içeceği, büyük aile yemeklerinin yoldaşı Kuru kayısı hoşafı. İri taneli veya bütün olarak tüketebilirsiniz. Özellikle ramazan ayında oruçtan dolayı halsizleşiyoruz, kuru kayısılı hoşafı kaybettiğimiz enerjimizi bize geri vermenin en iyi yollarından biridir.

Karanfilli Tarçınlı Kuru Kayısı Hoşafı için Malzemeler;

Yarım kilo kuru kayısı

1,5 su bardağı toz şeker

6 su bardağı su

2 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

Karanfilli Tarçınlı Kuru Kayısı Hoşafı Nasıl Yapılır?

Zedelenmemiş kuru kaysılarınızı bol suda yıkayınız.

Bütün olarak veya iki parçaya bölerek kullanabilirsiniz.

Toz şeker ve suyu tencereye koyup suyla şeker birbirine karışana kadar kaşık veya çırpıcı yardımıyla karıştırabilirsiniz.

Karanfil ve tarçını suya katarak ocağa alın kaynayana kadar kısık ateşte pişiriniz.

Kaynamaya başlayınca kuru kayısıları ilave ediniz.

Kısık ateşte 15-20 dakika pişirip ocaktan indirin.

Oda ısında ılıklaşınca tarçın ve karanfili alın.

Ardından buzdolabında soğuması için bekletin.

Afiyet olsun.