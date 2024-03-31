Karaman Belediye başkan adayları kimlerdir? Karaman Belediyesi hangi partide? Karaman Belediye başkanı kimdir?
Karaman Belediyesi hangi partide? Karaman Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Karaman Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Karaman Belediyesini hangi parti kazandı ve Karaman Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Karaman yerel seçim sonuçları..
Karaman BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Karaman Belediye Başkanlığını 35893 alınan oy ve %39.57 oy oranı ile Milliyetçi Hareket Partisi adayı Savaş Kalaycı kazanmıştır.
Karaman Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Milliyetçi Hareket Partisi 3
Bağımsız 1
Adalet ve Kalkınma Partisi 1
İYİ Parti 1
Karaman BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİSAVAŞ KALAYCI - MHP Karaman Belediye Başkan Adayı MEVLÜT AKGÜN - AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı KEMAL GÜRBÜZ - TKH Karaman Belediye Başkan Adayı YUNUS YILMAZ - HÜDAPAR Karaman Belediye Başkan Adayı NİHAL TÜMENE - İYİ Parti Karaman Belediye Başkan Adayı MUSTAFA BAŞ - TKP Karaman Belediye Başkan Adayı METİN İÇEL - ZP Karaman Belediye Başkan Adayı SİBEL İMAMOĞLU - DSP Karaman Belediye Başkan Adayı MÜSLÜM DOĞAN - DEVA Karaman Belediye Başkan Adayı MAHMUT YILDIZ - BĞMSZ Karaman Belediye Başkan Adayı AHMET OKUR - HKP Karaman Belediye Başkan Adayı DURDU ELİF ÇELİKTAŞ - YENİDEN REFAH Karaman Belediye Başkan Adayı ZOZAN EFETÜRK - DEM Parti Karaman Belediye Başkan Adayı SALİH MISRAL - MP Karaman Belediye Başkan Adayı HAYRULLAH KAHRAMAN - HAKPAR Karaman Belediye Başkan Adayı MEHMET KARAKAŞ - SP Karaman Belediye Başkan Adayı RECEP SERTÇELİK - CHP Karaman Belediye Başkan Adayı ABDURRAHMAN KAPLAN - BTP Karaman Belediye Başkan Adayı
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