Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        seçim 2024 banner
        Haberler Gündem Karaman Belediye başkan adayları kimlerdir? Karaman Belediyesi hangi partide? Karaman Belediye başkanı kimdir?

        Karaman Belediye başkan adayları kimlerdir? Karaman Belediyesi hangi partide? Karaman Belediye başkanı kimdir?

        Karaman Belediyesi hangi partide? Karaman Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Karaman Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Karaman Belediyesini hangi parti kazandı ve Karaman Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Karaman yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:48 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman Belediye başkan adayları kimlerdir? Karaman Belediyesi hangi partide? Karaman Belediye başkanı kimdir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Karaman Belediye Başkanlığını 35893 alınan oy ve %39.57 oy oranı ile Milliyetçi Hareket Partisi adayı Savaş Kalaycı kazanmıştır.

        Karaman Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Milliyetçi Hareket Partisi 3

        Bağımsız 1

        Adalet ve Kalkınma Partisi 1

        İYİ Parti 1

        Karaman BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        SAVAŞ KALAYCI - MHP Karaman Belediye Başkan Adayı MEVLÜT AKGÜN - AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı KEMAL GÜRBÜZ - TKH Karaman Belediye Başkan Adayı YUNUS YILMAZ - HÜDAPAR Karaman Belediye Başkan Adayı NİHAL TÜMENE - İYİ Parti Karaman Belediye Başkan Adayı MUSTAFA BAŞ - TKP Karaman Belediye Başkan Adayı METİN İÇEL - ZP Karaman Belediye Başkan Adayı SİBEL İMAMOĞLU - DSP Karaman Belediye Başkan Adayı MÜSLÜM DOĞAN - DEVA Karaman Belediye Başkan Adayı MAHMUT YILDIZ - BĞMSZ Karaman Belediye Başkan Adayı AHMET OKUR - HKP Karaman Belediye Başkan Adayı DURDU ELİF ÇELİKTAŞ - YENİDEN REFAH Karaman Belediye Başkan Adayı ZOZAN EFETÜRK - DEM Parti Karaman Belediye Başkan Adayı SALİH MISRAL - MP Karaman Belediye Başkan Adayı HAYRULLAH KAHRAMAN - HAKPAR Karaman Belediye Başkan Adayı MEHMET KARAKAŞ - SP Karaman Belediye Başkan Adayı RECEP SERTÇELİK - CHP Karaman Belediye Başkan Adayı ABDURRAHMAN KAPLAN - BTP Karaman Belediye Başkan Adayı

        Karaman İLÇE İLÇE SONUÇLARI HABERTURK.COM'DAN TAKİP ET!

        Seçim Sonuçları Karaman Seçim Sonuçları 2024 Karaman Ayrancı yerel seçim sonuçları 2024 Karaman Başyayla yerel seçim sonuçları 2024 Karaman Ermenek yerel seçim sonuçları 2024 Karaman Kazımkarabekir yerel seçim sonuçları 2024 Karaman Merkez yerel seçim sonuçları 2024 Karaman Sarıveliler yerel seçim sonuçları
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        Habertürk Anasayfa