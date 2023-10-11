Motosiklet aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü
Karaman'da aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Giriş: 11.10.2023 - 00:53 Güncelleme: 11.10.2023 - 00:53
Furkan Topçu'nun (28) kullandığı motosiklet, Larende Mahallesi Buğday Pazarı alt geçidinde aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Topçu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.