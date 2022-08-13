Asker eğlencesinde maganda dehşeti: Yaralılar var

Karaman'da asker eğlencesinde av tüfeğiyle rastgele açılan ateş nedeniyle 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bir evin önünde asker eğlencesi yapılırken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tüfekle rasgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan 11 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre; ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.