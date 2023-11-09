Karaman'da 4 ay arayla yine can aldı!

REKLAM advertisement1

Karaman'da ormanlık alandan toplayıp yediği mantardan zehirlenerek hayatını kaybeden Sevgi Yarınınözü (42) defnedildi. Mantar zehirlenmesine bağlı organ yetmezliği gelişince kardeşinden karaciğer nakli yapılan Dilara Çağlayan da yaşamını yitirmişti.

Yarınınözü çifti, 31 Ekim günü ormanlık alandan mantar topladı. Aile daha sonra eve gelerek, mantarları yemek yapıp yedi. Ardından mide bulantısı şikâyetiyle Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevgi Yarınınözü, eşi Memiş Yarınınözü ve oğulları M.A.Y.'nin zehirlendiği tespit edildi.

ANNE MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI *Görsel İHA tarafından servis edilmiştir. Tedavi altına alınan aileden Sevgi Yarınınözü dün yaşamını yitirdi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Yarınınözü'nün cenazesi Selman-ı Farisi Camii'ne getirildi. *Görsel AA tarafından servis edilmiştir. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yarınınözü’nün cenazesi, Karaman Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3 AY ÖNCE DE DİLARA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ *Görsel AA tarafından servis edilmiştir. Karaman'da mantar zehirlenmesine bağlı organ yetmezliği gelişince 13 Haziran'da kardeşinden karaciğer nakli yapılan Dilara Çağlayan (24), operasyondan bir hafta sonra hayatını kaybetti. Anne ve babası ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Mantar zehirlenmelerinde 16 saat uyarısı! Haberi Görüntüle