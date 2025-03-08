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        Haberler Gündem Çevre Karaman'da 10 metre çapında obruk | Son dakika haberleri

        Karaman'da tarlada 10 metre çapında obruk oluştu

        Karaman'da bir köyde 10 metre çapında, derinliği yaklaşık 65 metreyi bulan obruk meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 12:04 Güncelleme: 08.03.2025 - 12:04
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        Karaman'da 10 metre çapında obruk
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        Karaman'da merkeze bağlı Ortaoba köyünde 10 metre çapında, derinliği yaklaşık 65 metreyi bulan obruk meydana geldi.

        Ortaoba köyü sınırlarındaki tarlada obruğu görenler durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde inceleme yaptı.

        Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, gazetecilere, Ortaoba köyünün obruk oluşumlarının çok sık yaşandığı Konya'nın Karapınar ilçesine çok yakın olduğunu söyledi.

        Kentteki obruk sayısının son yıllarda hızla artmaya başladığını aktaran Bayram, "Obruk, köye yakın bir noktada. Bu obruk çok ürpertici. Bunun ana nedeni yeraltı sularının bitmesi" diye konuştu.

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        #Obruk
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