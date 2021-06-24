Karaman, Anadolu'da Türkçenin Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından resmî dil ilan edildiği yerdir.
KARAMAN NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Karaman İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Karaman'ın batı ve kuzeyi Konya, güneyi Mersin, güneybatısı ise Antalya illeri ile çevrilidir. İlin yüzölçümü 8.678 km2'dir. İlde km2'ye 29 kişi düşmektedir.
KARAMAN'A ULAŞIM
Karaman Otogarı, şehir merkezindedir ve yürüyerek ulaşmak mümkündür. Mersin, Antalya ve Konya gibi 3 büyük şehrin ortasında bulunması sebebiyle neredeyse tüm Anadolu’dan direkt seferler yapılmaktadır. Karaman’ın tüm ilçelerine de otogardan her saat başı giden bir otobüs bulmak mümkündür.
İstanbul’dan Karaman’a yapılacak olan otobüs seyahati 13 saat sürmektedir, Ankara ile Karaman arası seyahat süresi ise 6 saattir. İzmir’den Karaman’a otobüs ile gelmek isteyen yolcuları 10 saatlik bir yolculuk beklemektedir.
Karaman’a Tren ile Ulaşım
Karaman’ın kendine ait merkez tren garı bulunmaktadır. Toros Ekspresi, Posta Ekspresi ve Mavi Tren ile şehre raylar üzerinden ulaşmak mümkündür. Karaman’a İstanbul-Pendik üzerinden gidilebilmektedir. Ankara’dan yapılan yolculuklar 45 TL, Adana’dan Toros Ekspresi ile yolculuk yapılabilmektedir. Karaman’a en hızlı ve güvenli ulaşmanın yolu tren yolculuklarıdır.
KARAMAN İLÇELERİ
Karaman ili nüfusu: 254.919'dur. Bu nüfusun % 80,9'u şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 8.678 km2'dir. İlde km2'ye 29 kişi düşmektedir. (Bu sayı Merkezde 49’dur.) İlde yıllık nüfus artış oranı % 0,65 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Merkez (% 1,12)- Kazımkarabekir (-% 8,60)
04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 6 İlçe, 11 belediye, bu belediyelerde 133 mahalle ve ayrıca 158 köy vardır.
Ayrancı
Başyayla
Ermenek
Kazımkarabekir
Merkez
Sarıveliler
KARAMAN PLAKASI: 70
KARAMAN'DA GİDİLECEK YERLER
Taşkale Tahıl Ambarları
Hatuniye Medresesi
Hürrem Dayı Evi
İmaret Camii
Aktekke Camii
Zeyve Pazarı
Karaman Kalesi
Manazan Mağarası
Karaman Müzesi
İncesu Mağarası
Çeşmeli Kilise
Tartan Konağı
Madenşehir Örenyeri
Fisandon Kilise Camii
Ermenek Turkuaz Barajı
Yeni Dünya Mağarası
KARAMAN YEMEKLERİ
Calla
Dolaman Yemeği
Çullama
Töğmeken
Bıldırcın Dolması
Fırın Kebap
Batırık
Zeyve Kebabı
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