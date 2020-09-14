Süper Lig'de 36 yıl sonra çıktığı ilk maçta Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Fatih Karagümrük, ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre İstanbul temsilcisi, Serie A devi Milan'la olan sözleşmesi sona eren Lucas Biglia ile her konuda anlaşmaya vardı.

34 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusunun bugün İstanbul'a gelerek Karagümrük için sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

YILLIK ÜCRETİ 24.8 MİLYON TL

Schira, haberinde transferin maliyetiyle ilgili de detayları paylaştı. Buna göre Karagümrük, 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Biglia'yı yıllık 2.8 milyon euro (yaklaşık 24.8 milyon Türk Lirası) ödeyecek. Tangocu, Karagümrük'ten iki yılda yaklaşık 50 milyon TL kazanacak.