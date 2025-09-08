Karagümrük - Kasımpaşa mücadelesinin stadı değişti!
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük - Kasımpaşa mücadelesinin stadı değişti.
Giriş: 08.09.2025 - 16:46 Güncelleme: 08.09.2025 - 16:46
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçının stadı değiştirildi.
Fatih Karagümrük Kulübünün açıklamasına göre saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılması planlanan mücadele, aynı gün ve saatte Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
