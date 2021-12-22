Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin 37. dakikasında hakem Erkan Özdamar'dan Fenerbahçe lehine penaltı ve Karagümrük aleyhine 2 kırmızı kart geldi.

Fenerbahçe'de Filip Novak, arka direkte kafa vuruşunu yaparken Viviano topu çeldi. Pelkas kale önünde dönen topu tamamlarken Karagümrük stoperi Burak Bekaroğlu koluyla müdahale etti. Erkan Özdamar, tereddütsüz penaltı noktasını gösterirken Burak Bekaroğlu'na da kırmızı kartını çıkardı.

Pozisyona itiraz eden ve sert sözler söyleyen Caner Erkin de Erkan Özdamar'dan kırmızı kart gören başka bir isim oldu.

Fenerbahçe'de kazanılan penaltıyı Mesut Özil gole çevirdi.