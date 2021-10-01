Süper Lig'in 8'inci haftasında Vavacars Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Ev sahibi, 19 ve 30'da Bertolacci, 37'de ise Balkovec'in golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti. Başakşehir'in tek sayısı 84'te Aleksic'ten geldi.

Karagümrük puanını 14 yaparken Başakşehir 6. yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı.