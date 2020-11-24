STAT: Vefa

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Oğuz Terzi, Hüseyin Aylak

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Lichaj (Dk. 69 Ndao),Fatih Kuruçuk, Alparslan Erdem, Jimmy Durmaz (Dk. 69 Aksel Aktaş),Koray Altınay (Dk. 82 Murat Sarıgül),Sabo, Zeki Yıldırım, Chahechouhe (Dk. 46 Egemen Pehlivan),Mevlüt Erdinç (DK. 82 Efe Tatlı)

ESENLER EROKSPOR: Ercüment Kafkasyalı, Aziz Aksoy, Berk Taşkın, Muharrem Öner, Cenk Doğan, Aziz Kızılgün (Dk. 71 Enes Soy),Muammer Sarıkaya (Dk 82 Hakkı Türker),Turgay Vurgun, Onur Alkan (Dk. 82 Murat Kayalı),Samet Dağlı (Dk. 63 Hüseyin Afkan),Mert Somay (Dk. 71 Gaffar Toplu)

GOLLER: Dk. 14 Samet Dağlı, Dk. 35 Aziz Kızılgün, Dk. 75 Muammer Sarıkaya (Esenler Erokspor)

SARI KARTLAR: Dk. 34 Lichaj, Dk.46 Sabo, Dk. 72 Aksel Aktaş, Dk. 79 Ndao (Fatih Karagümrük),Dk. 8 Cenk Doğan, Dk. 73 Gaffar Toplu (Esenler Erokspor)