Çöl, şunları kaydetti:

"Özellikle de İstanbul, Ankara ve Bursa'dan çok ziyaretçimiz oluyor. Akdağ'a gelen misafirlerimiz doğa turizminin yanı sıra termallerimizden de faydalanıyorlar. İlçe ekonomimize olan katkısından dolayı esnafımız da turizm hareketliliğinden çok memnun. İnşallah, turizm çeşitliliğimizi ilerleyen yıllarda daha da zirveye çıkaracağız. Ayrıca, bu yıl içinde Akdağ, muhteşem manzarasının yanında kanyon turizmine açılmasının ardından daha da dikkati çekecek. Cennet bir köşe olan Akdağ'ımızı görmek isteyen herkesi buraya davet ediyoruz."