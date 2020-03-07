07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı Akdağ Tabiat Parkı, kış aylarında aldığı yoğun kar, ev sahipliği yaptığı karaçam ve meşe ağaçlarıyla Karadeniz yaylalarını aratmıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan yatırımların ardından 2018 yılında işletmesi Sandıklı Belediyesine devredilen Akdağ Tabiat Parkı, doğa güzelliğinin yanı sıra sosyal tesisleri, bungalov evleri ve göletiyle dikkati çekiyor.
Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdağ Tabiat Parkı'nın bölgenin en güzel doğa mekanlarından olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığının yatırımlarıyla Akdağ'ın "cennetten bir köşe" haline geldiğini ifade eden Çöl, şöyle konuştu:
"Kışın yağan karlarla buz tutan gölle birlikte Akdağ'da harika görüntüler oluştu. Kış mevsiminden çıktığımız ve ilkbahara ilk adımların atıldığı bu günlerde doğa uyanıyor. Karlar ve buzlar yavaş yavaş eriyor. Doğa ve ağaçlar yeşillenmeye başlıyor. Dolayısıyla Akdağ'ımız her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Tabiat parkımız, sadece suyu ve yeşilliğiyle değil, oradaki yılkı atlarıyla, geyikleriyle ve envaiçeşit hayvanlarıyla, endemik bitki çeşitliliğiyle görülmeye değer muhteşem bir manzara."
"300 BİN YERLİ VE YABANCI TURİSTİ MİSAFİR ETTİK"
Çöl, Akdağ Tabiat Parkı'nda bahar ve yaz dönemlerinde doğa ve kamp turizmi faaliyetleri yaptıklarını, kış aylarında da kış turizmine yönelik faaliyetler yapmayı planladıklarını dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!