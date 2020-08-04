Kahramanmaraş'ın yaylalarıyla ünlü Andırın ilçesinde, yüksek kesimlerdeki menderesler görsel şölen sunuyor.
AA'nın haberine göre kentin yaylalarıyla ünlü 32 bin 500 nüfuslu ilçesi Andırın'daki nüfus yoğunluğu, yaz aylarında hem gurbetçilerin hem de doğasever vatandaşların ilgisiyle ortalama 3 katına çıkıyor.
İlkbaharla birlikte yeşile bürünen ve doğasıyla göz kamaştıran ilçenin yaylalarındaki sık ormanları ve dereleri dikkati çekiyor. Bu özellikleriyle Karadeniz yaylalarındaki alışılagelmiş manzaraları aratmayan Andırın yaylaları, güzellikleriyle seyir keyfi sunuyor.
İlçede karların erimesiyle çevredeki derelerin de debileri yükseliyor. Bu sayede daha belirgin hale gelen menderesler ise özellikle tepeden bakıldığında büyüleyici bir hal alıyor.
BELEDİYE BAŞKANINDAN DAVET
Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, ilçenin zengin bitki çeşitliliği, farklı iklimlerin kesişme noktasındaki konumuyla her mevsim insanların uğrak yeri olduğunu söyledi.
Mendereslerin de bölgeye ayrı bir güzellik kattığını ifade eden Doğan, doğaseverleri tatillerini burada geçirmeye davet etti.
Kalelerinden doğasına kadar Andırın'ın yaşanılması gereken bir değer olduğuna dikkati çeken Doğan, "Dört mevsim, vatandaşlarımızı yaylalarımızda huzur dolu bir an geçirmeye davet ediyoruz" diye konuştu.
Meryemçil Yaylası'nda tatilini geçiren Akif Karslı, doğayla iç içe yaşamayı çok sevdiğini, bu yüzden fırsat buldukça Andırın'a geldiğini söyledi.
Karslı, "Burada çok güzel menderesler oluşuyor. Onları görmek ve suyun akışını izlemek huzur verici. Kahramanmaraş orman açısından çok zengin bir ilimiz. Gezintiye çıkıp bölgeyi ve menderesleri gezerek doğayla iç içe bir yaşam sürdürmeye çalışıyorum. Herkese bölgeyi gezmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
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