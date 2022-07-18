|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|235,16962
250,83045
|968.027
918.000
|Gemi İnşaatı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|229,37974
248,02056
|1.039.094
950.000
|Gemi Makineleri İşletmeciliği
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|236,97448
251,61372
|946.772
909.000
|Harita ve Kadastro
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|237,66798
256,62198
|938.627
853.000
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|60+2
55+2
|62
57
|230,45374
249,23222
|1.025.462
936.000
|Biyokimya
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|240,76671
255,09241
|902.767
870.000
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|231,58163
254,21655
|1.011.467
879.000
|Mekatronik
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|230,03847
254,81481
|1.030.775
873.000
|Laboratuvar Teknolojisi
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|248,40514
265,77704
|812.625
757.000
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|257,17408
276,42831
|710.812
657.000
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|260,26955
276,67002
|677.262
655.000
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|273,43258
283,84317
|549.793
594.000
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|272,92887
296,31220
|554.256
500.000
|Tıp
|SAY
|180+5
180+5
200+5
200+5
|185
185
205
205
|16.341
15.000
14.234
13.600
|440,45867
501,07474
480,23809
475,01408
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|281,06682
307,04553
|486.482
430.000
|Diş Hekimliği
|SAY
|100+3
90+3
90+3
90+3
|103
93
93
93
|30.157
28.600
25.124
23.700
|417,52409
481,52891
458,73854
451,00356
|Eczacılık
|SAY
|90+3
80+2
80+2
80+2
|93
82
82
82
|43.642
41.300
40.371
38.400
|399,84856
465,50905
433,80182
422,80553
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|90+3
80+2
80+2
80+2
|93
82
82
82
|62.959
68.100
77.196
86.100
|377,88537
434,47455
384,78746
356,22060
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|76.012
72.500
75.990
80.900
|364,68856
429,44594
386,15496
361,98859
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|103.980
96.900
99.684
92.200
|339,86315
402,81135
360,82573
349,67275
|Mimarlık
|SAY
|115+3
110+3
100+3
100+3
|118
113
103
103
|146.493
115.000
87.493
56.300
|309,79814
384,39231
373,10882
393,88129
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|116.047
116.000
127.895
115.000
|330,28879
383,94892
336,61899
328,83053
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|27.261
22.900
23.488
20.100
|350,51077
374,14248
367,04543
362,91224
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3
110+3
110+3
120+3
|103
113
113
123
|150.789
134.000
137.170
126.000
|307,21637
368,36856
329,81668
320,34733
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|221.466
169.000
159.141
78.400
|273,31035
342,88189
315,74627
364,77248
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|149.534
148.000
159.118
165.000
|307,96825
357,38232
315,75887
295,81497
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|155.337
152.000
159.615
157.000
|304,60027
354,91221
315,47781
300,02951
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|90+3
100+3
110+3
120+3
|93
103
113
123
|260.766
212.000
193.351
95.600
|259,35899
318,75652
297,98742
346,27542
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|302,81564
330,37930
|343.717
311.000
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|157.019
171.000
190.499
192.000
|303,67188
341,68803
299,33638
282,43655
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|30+1
30+1
30+1
25+1
|31
31
31
26
|169.528
184.000
189.815
163.000
|296,80218
333,85004
299,63928
296,84911
|Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)
|DİL
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|41.628
36.800
34.925
32.100
|305,69701
328,13497
329,86020
316,62293
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|242.771
157.000
141.552
113.000
|267,76582
314,55030
329,25759
327,12092
|İç Mimarlık
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|252.669
215.000
182.916
150.000
|261,97080
317,43516
302,94026
304,48470
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|196.587
232.000
296.160
339.000
|286,35705
315,56137
286,03436
266,20501
|Tarih
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|333.942
224.000
214.548
213.000
|252,28531
297,99285
310,98681
301,34437
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
15
|273.297
241.000
245.948
240.000
|255,47790
305,45217
277,05348
264,47853
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
|SAY
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|158.839
—
—
—
|302,63812
—-
—
—
|Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|325.302
307.000
311.956
314.000
|258,86469
296,42379
282,80775
270,79121
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|SAY
|40+1
32+1
32+1
32+1
|41
33
33
33
|283.812
266.000
263.943
259.000
|252,35078
295,30069
271,08161
258,56350
|Harita Mühendisliği
|SAY
|60+2
80+2
80+2
90+3
|16
81
82
93
|Dolmadı
—
254.457
194.000
|Dolmadı
—
274,14684
281,92640
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|482.860
404.000
343.766
333.000
|236,33277
276,83644
276,81275
267,34075
|Matematik
|SAY
|80+2
90+3
90+3
100+3
|82
93
93
103
|350.494
321.000
319.553
313.000
|235,27706
276,25022
255,62234
244,83614
|Sosyoloji
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|558.279
466.000
396.016
403.000
|224,86247
266,47547
268,02846
256,20869
|İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|341.177
352.000
374.884
392.000
|237,47167
267,32666
243,26647
229,12566
|Kimya
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|360.448
356.000
372.269
396.000
|232,78005
266,43007
243,80418
228,36908
|Kamu Yönetimi
|EA
|110+3
120+3
120+3
120+3
|113
123
123
123
|563.355
476.000
423.109
364.000
|223,43974
264,95020
263,93402
262,17516
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|45
72
72
62
|Dolmadı
366.000
333.906
292.000
|Dolmadı
263,61525
252,14034
249,79843
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|110+3
120+3
120+3
120+3
|113
123
123
123
|546.407
490.000
450.431
436.000
|227,40791
262,89140
260,04331
251,66941
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|374.687
370.000
374.711
346.000
|228,10912
262,59765
243,30148
238,07631
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|16
59
62
62
|Dolmadı
—
296.640
278.000
|Dolmadı
—
261,49925
253,45368
|Biyoloji
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|24
31
31
31
|Dolmadı
379.000
383.192
381.000
|Dolmadı
260,47493
241,60961
231,50861
|Orman Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
85+3
|82
82
82
87
|369.512
387.000
439.657
Dolmadı
|230,09435
258,58696
231,09568
Dolmadı
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
|SAY
|30+1
40+1
40+1
42+2
|3
5
19
44
|Dolmadı
—
Dolmadı
268.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
256,15100
|Maliye
|EA
|140+4
160+4
200+5
200+5
|76
164
205
205
|Dolmadı
595.000
577.162
624.000
|Dolmadı
248,49147
244,43725
230,64003
|Orman Endüstrisi Mühendisliği
|SAY
|40+1
30+1
30+1
30+1
|8
31
31
18
|Dolmadı
433.000
467.666
Dolmadı
|Dolmadı
248,29098
223,64053
Dolmadı
|Fizik
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|3
21
21
19
|Dolmadı
451.000
466.464
Dolmadı
|Dolmadı
244,78168
224,14699
Dolmadı
|İktisat
|EA
|120+3
120+3
150+4
200+5
|16
123
154
133
|Dolmadı
707.000
738.228
Dolmadı
|Dolmadı
235,50976
228,05558
Dolmadı
|İşletme
|EA
|140+4
150+4
170+5
200+5
|43
154
175
158
|Dolmadı
721.000
750.560
Dolmadı
|Dolmadı
233,99988
226,60654
Dolmadı
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|100+3
100+3
100+3
120+3
|6
103
103
80
|Dolmadı
783.000
752.838
Dolmadı
|Dolmadı
227,86451
226,33803
Dolmadı
|Ekonometri
|EA
|40+1
40+1
40+1
120+3
|1
41
41
29
|Dolmadı
801.000
791.271
Dolmadı
|Dolmadı
226,26072
220,20870
Dolmadı
|Arkeoloji
|EA
|30+1
30+1
30+1
40+1
|12
31
31
17
|Dolmadı
833.000
812.028
Dolmadı
|Dolmadı
223,47635
210,65648
Dolmadı
|Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
|SAY
|21+1
20+1
20+1
20+1
|1
21
15
5
|Dolmadı
674.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
209,64711
Dolmadı
Dolmadı
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|28
31
|Dolmadı
196,10266
|1.614.522
1.632.000
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|196,20150
222,97513
|1.509.529
1.260.000
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|198,28001
215,72829
|1.479.454
1.358.000
|Geleneksel El Sanatları
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|201,06593
216,35021
|1.436.905
1.349.000
|Lojistik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|202,94126
212,77666
|1.408.071
1.398.000
|Moda Tasarımı
|TYT
|30+1
—
|31
—
|209,65309
—
|1.306.277
—
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|210,03169
231,03814
|1.300.740
1.155.000
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|213,96103
228,09612
|1.244.742
1.192.000
|Elektrik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|228,84818
238,40158
|1.045.792
1.064.000
|Makine
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|228,86993
243,58207
|1.045.524
1.002.000
|İktisat (KKTC Uyruklu)
|EA
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
2+0
1+0
1+0
|—
—
—
-
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Maden Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|10
5
4
11
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|2
14
12
9
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
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