Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Karadeniz Teknik Üniversitesi KTÜ taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları araştırması hız kazandı. 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen YKS üniversite sınavı sonuçları 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Aldığı puana göre tercih yapacak milyonlarca aday Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını araştırıyor. İşte Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamasına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından 20 Temmuz'da açıklanması beklenilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin başlayacağı tarih de belli oldu. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapabilecekler.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.

2021

2020

2019

2018 Başarı Sırası Taban Puanı İnşaat Teknolojisi TYT 60+2

60+2 62

62 235,16962

250,83045 968.027

918.000 Gemi İnşaatı TYT 50+2

50+2 52

52 229,37974

248,02056 1.039.094

950.000 Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 45+2

45+2 47

47 236,97448

251,61372 946.772

909.000 Harita ve Kadastro TYT 60+2

60+2 62

62 237,66798

256,62198 938.627

853.000 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60+2

55+2 62

57 230,45374

249,23222 1.025.462

936.000 Biyokimya TYT 60+2

60+2 62

62 240,76671

255,09241 902.767

870.000 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60+2

60+2 62

62 231,58163

254,21655 1.011.467

879.000 Mekatronik TYT 45+2

45+2 47

47 230,03847

254,81481 1.030.775

873.000 Laboratuvar Teknolojisi TYT 45+2

45+2 47

47 248,40514

265,77704 812.625

757.000 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2

65+2 67

67 257,17408

276,42831 710.812

657.000 Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40+1

40+1 41

41 260,26955

276,67002 677.262

655.000 Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2

70+2 72

72 273,43258

283,84317 549.793

594.000 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70+2

65+2 72

67 272,92887

296,31220 554.256

500.000 Tıp SAY 180+5

180+5

200+5

200+5 185

185

205

205 16.341

15.000

14.234

13.600 440,45867

501,07474

480,23809

475,01408 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2

65+2 72

67 281,06682

307,04553 486.482

430.000 Diş Hekimliği SAY 100+3

90+3

90+3

90+3 103

93

93

93 30.157

28.600

25.124

23.700 417,52409

481,52891

458,73854

451,00356 Eczacılık SAY 90+3

80+2

80+2

80+2 93

82

82

82 43.642

41.300

40.371

38.400 399,84856

465,50905

433,80182

422,80553 Bilgisayar Mühendisliği SAY 90+3

80+2

80+2

80+2 93

82

82

82 62.959

68.100

77.196

86.100 377,88537

434,47455

384,78746

356,22060 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50+2

50+2

50+2

40+1 52

52

52

41 76.012

72.500

75.990

80.900 364,68856

429,44594

386,15496

361,98859 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 103.980

96.900

99.684

92.200 339,86315

402,81135

360,82573

349,67275 Mimarlık SAY 115+3

110+3

100+3

100+3 118

113

103

103 146.493

115.000

87.493

56.300 309,79814

384,39231

373,10882

393,88129 Endüstri Mühendisliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 116.047

116.000

127.895

115.000 330,28879

383,94892

336,61899

328,83053 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 27.261

22.900

23.488

20.100 350,51077

374,14248

367,04543

362,91224 Makine Mühendisliği SAY 100+3

110+3

110+3

120+3 103

113

113

123 150.789

134.000

137.170

126.000 307,21637

368,36856

329,81668

320,34733 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 50+2

50+2

50+2

50+2 52

52

52

52 221.466

169.000

159.141

78.400 273,31035

342,88189

315,74627

364,77248 Hemşirelik (Fakülte) SAY 160+4

160+4

160+4

160+4 164

164

164

164 149.534

148.000

159.118

165.000 307,96825

357,38232

315,75887

295,81497 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 155.337

152.000

159.615

157.000 304,60027

354,91221

315,47781

300,02951 İnşaat Mühendisliği SAY 90+3

100+3

110+3

120+3 93

103

113

123 260.766

212.000

193.351

95.600 259,35899

318,75652

297,98742

346,27542 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2

65+2 72

67 302,81564

330,37930 343.717

311.000 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 157.019

171.000

190.499

192.000 303,67188

341,68803

299,33638

282,43655 Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30+1

30+1

30+1

25+1 31

31

31

26 169.528

184.000

189.815

163.000 296,80218

333,85004

299,63928

296,84911 Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 41.628

36.800

34.925

32.100 305,69701

328,13497

329,86020

316,62293 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 242.771

157.000

141.552

113.000 267,76582

314,55030

329,25759

327,12092 İç Mimarlık SAY 70+2

70+2

70+2

60+2 72

72

72

62 252.669

215.000

182.916

150.000 261,97080

317,43516

302,94026

304,48470 Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) EA 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 196.587

232.000

296.160

339.000 286,35705

315,56137

286,03436

266,20501 Tarih SÖZ 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 333.942

224.000

214.548

213.000 252,28531

297,99285

310,98681

301,34437 Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14+1

14+1

14+1

14+1 15

15

15

15 273.297

241.000

245.948

240.000 255,47790

305,45217

277,05348

264,47853 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY 30+1

—

—

— 31

—

—

— 158.839

—

—

— 302,63812

—-

—

— Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60+2

60+2

60+2

40+1 62

62

62

41 325.302

307.000

311.956

314.000 258,86469

296,42379

282,80775

270,79121 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 40+1

32+1

32+1

32+1 41

33

33

33 283.812

266.000

263.943

259.000 252,35078

295,30069

271,08161

258,56350 Harita Mühendisliği SAY 60+2

80+2

80+2

90+3 16

81

82

93 Dolmadı

—

254.457

194.000 Dolmadı

—

274,14684

281,92640 Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 482.860

404.000

343.766

333.000 236,33277

276,83644

276,81275

267,34075 Matematik SAY 80+2

90+3

90+3

100+3 82

93

93

103 350.494

321.000

319.553

313.000 235,27706

276,25022

255,62234

244,83614 Sosyoloji EA 50+2

50+2

50+2

60+2 52

52

52

62 558.279

466.000

396.016

403.000 224,86247

266,47547

268,02846

256,20869 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 341.177

352.000

374.884

392.000 237,47167

267,32666

243,26647

229,12566 Kimya SAY 30+1

30+1

30+1

30+1 31

31

31

31 360.448

356.000

372.269

396.000 232,78005

266,43007

243,80418

228,36908 Kamu Yönetimi EA 110+3

120+3

120+3

120+3 113

123

123

123 563.355

476.000

423.109

364.000 223,43974

264,95020

263,93402

262,17516 Şehir ve Bölge Planlama SAY 70+2

70+2

70+2

60+2 45

72

72

62 Dolmadı

366.000

333.906

292.000 Dolmadı

263,61525

252,14034

249,79843 Uluslararası İlişkiler EA 110+3

120+3

120+3

120+3 113

123

123

123 546.407

490.000

450.431

436.000 227,40791

262,89140

260,04331

251,66941 Peyzaj Mimarlığı SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 374.687

370.000

374.711

346.000 228,10912

262,59765

243,30148

238,07631 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 16

59

62

62 Dolmadı

—

296.640

278.000 Dolmadı

—

261,49925

253,45368 Biyoloji SAY 30+1

30+1

30+1

30+1 24

31

31

31 Dolmadı

379.000

383.192

381.000 Dolmadı

260,47493

241,60961

231,50861 Orman Mühendisliği SAY 80+2

80+2

80+2

85+3 82

82

82

87 369.512

387.000

439.657

Dolmadı 230,09435

258,58696

231,09568

Dolmadı Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 30+1

40+1

40+1

42+2 3

5

19

44 Dolmadı

—

Dolmadı

268.000 Dolmadı

—

Dolmadı

256,15100 Maliye EA 140+4

160+4

200+5

200+5 76

164

205

205 Dolmadı

595.000

577.162

624.000 Dolmadı

248,49147

244,43725

230,64003 Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 40+1

30+1

30+1

30+1 8

31

31

18 Dolmadı

433.000

467.666

Dolmadı Dolmadı

248,29098

223,64053

Dolmadı Fizik SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 3

21

21

19 Dolmadı

451.000

466.464

Dolmadı Dolmadı

244,78168

224,14699

Dolmadı İktisat EA 120+3

120+3

150+4

200+5 16

123

154

133 Dolmadı

707.000

738.228

Dolmadı Dolmadı

235,50976

228,05558

Dolmadı İşletme EA 140+4

150+4

170+5

200+5 43

154

175

158 Dolmadı

721.000

750.560

Dolmadı Dolmadı

233,99988

226,60654

Dolmadı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 100+3

100+3

100+3

120+3 6

103

103

80 Dolmadı

783.000

752.838

Dolmadı Dolmadı

227,86451

226,33803

Dolmadı Ekonometri EA 40+1

40+1

40+1

120+3 1

41

41

29 Dolmadı

801.000

791.271

Dolmadı Dolmadı

226,26072

220,20870

Dolmadı Arkeoloji EA 30+1

30+1

30+1

40+1 12

31

31

17 Dolmadı

833.000

812.028

Dolmadı Dolmadı

223,47635

210,65648

Dolmadı Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi SAY 21+1

20+1

20+1

20+1 1

21

15

5 Dolmadı

674.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

209,64711

Dolmadı

Dolmadı Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30+1

30+1 28

31 Dolmadı

196,10266 1.614.522

1.632.000 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40+1

40+1 41

41 196,20150

222,97513 1.509.529

1.260.000 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 35+1

35+1 36

36 198,28001

215,72829 1.479.454

1.358.000 Geleneksel El Sanatları TYT 30+1

30+1 31

31 201,06593

216,35021 1.436.905

1.349.000 Lojistik TYT 60+2

60+2 62

62 202,94126

212,77666 1.408.071

1.398.000 Moda Tasarımı TYT 30+1

— 31

— 209,65309

— 1.306.277

— Gıda Teknolojisi TYT 35+1

35+1 36

36 210,03169

231,03814 1.300.740

1.155.000 Elektronik Teknolojisi TYT 50+2

50+2 52

52 213,96103

228,09612 1.244.742

1.192.000 Elektrik TYT 70+2

70+2 72

72 228,84818

238,40158 1.045.792

1.064.000 Makine TYT 60+2

60+2 62

62 228,86993

243,58207 1.045.524

1.002.000 İktisat (KKTC Uyruklu) EA 1+0

—

—

— —

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (KKTC Uyruklu) SAY 1+0

2+0

1+0

1+0 —

—

—

- Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Maden Mühendisliği SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 10

5

4

11 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 2

14

12

9 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (KKTC Uyruklu) SAY 1+0

—

—

— —

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

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