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        Haberler Yaşam Karadeniz'in bulutların üzerindeki yerleşim yeri: Tahpur Yaylası

        Karadeniz'in bulutların üzerindeki yerleşim yeri: Tahpur Yaylası

        Rize'nin Çamlıhemşin sınırları içerisinde yer alan bulutların üzerindeki Tahpur Yaylası, ziyaretçilerine keyif veriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 14:20 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:20
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          Rize'nin Çamlıhemşin sınırları içerisinde yer alan 3 bin rakımlı Tahpur Yaylası, ziyaretçilerine adeta bulutlar üzerinde zaman geçirme fırsatı sunuyor.

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          Türkiye’nin yerleşim yeri en yüksek rakımlı yaylaları arasında bulunan yayla, doğası, manzarası ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

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          Çeşitli doğa sporlarına da elverişli olan yayla, yerli ve yabancı turistler için farklı bir rota oluşturuyor.

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