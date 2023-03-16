Karadeniz'de gerilim yaratan o anların görüntüsü paylaşıldı!

HABERTURK.COM / DHA

Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Karadeniz'de düşen MQ-9 tipi İHA’nın Rus savaş uçağı Su-27 tarafından düşürüldüğü anlara ait görüntüleri yayınladı. EUCOM'dan yapılan açıklamada, "İki Rus Su-27 uçağı, 14 Mart 2023'te Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında faaliyet gösteren ABD Hava Kuvvetleri istihbarat, gözetleme ve keşif insansız MQ-9 hava aracına güvenli olmayan ve amatörce bir önleme gerçekleştirdi. MQ-9'un pervanesine çarptı ve ABD kuvvetlerinin MQ-9'unun uluslararası sularda düşmesine neden oldu" denildi.

Görüntüde, Rus uçağının İHA'ya çok yakın bir şekilde uçuş yaptığı görüldü. Daha sonra İHA'nın kamera kaydı kesildi.

NE OLMUŞTU? ABD Savunma Bakanlığı, bir Rus Su-27 savaş uçağının, ABD'ye ait 'Reaper' gözetleme insansız hava aracının pervanesini vurduğunu ve insansız hava aracının Karadeniz'de uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu. ABD ordusu tarafından 'pervasız' olarak nitelendirilen olay şiddetle kınandı. ABD Hava Kuvvetleri'nin denizaşırı bölgelerinde bulunan ABD Hava Kuvvetleri Generali James Hecker, "MQ-9 uçağımız, uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütürken, bir Rus uçağı tarafından durdurulup vuruldu." açıklamasını yapmıştı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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