Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6'ncı ve son maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Galler ile oynadığı son maçta golsüz berabere kalan Ay-yıldızlılar, grup liderliğini garantileme şansını son maça taşıdı. Milli takım, Karadağ karşısında kazanırsa 14 puanla lider olarak adını A Grubu'na yazdıracak. iksic Şehir Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Karadağ - Türkiye maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Karadağ - Türkiye maçı ne zaman?" İşte Karadağ - Türkiye maçı yayıncı kuruluşu...
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Karadağ - Türkiye maçı için nefesler tutuldu. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu'nda 11 puanla zirvede yer alan milli takım, Karadağ karşısında alacağı galibiyet ile A Ligi'ne yükselme hedefinde. Kritik maça saatler kala, "Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. A Milli Takım'ın Karadağ maçı aday kadrosu açıklandı. İşte Karadağ - Türkiye maçı muhtemel 11'leri...
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KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Karadağ Türkiye milli maçı 19 Kasım Salı günü saat 22.45'te oynanacak.
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MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
iksic Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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ABDÜLKERİM BARDAKCI KARADAĞ MAÇINDA YOK
Galler ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü. Abdülkerim, 62. dakikada hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü Milli futbolcu, bu kartı sonrası cezalı duruma düştü ve Karadağ maçında forma giyemeyecek.
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HEDEF A LİGİ
Organizasyonda 4. Grup'taki son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor.
9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A Grubu'na yükselme şansı sürüyor.
Grupta İzlanda 7 puanla 3'üncü, puanı bulunmayan ve C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ ise son sırada yer alıyor.
Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşısında kazanırsa Galler-İzlanda karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak adını A Grubu'na yazdıracak.
Milli takımın, Karadağ ile berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise liderlik için Galler-İzlanda maçının sonucu önem kazanacak.
Galler ile iki maçta da berabere kalan ay-yıldızlı ekibin genel averajı, Galler'den 3 gol fazla durumda.
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TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU
A Milli Takım'ın Karadağ maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Zeki Çelik (Roma), Gökhan Sazdağı (Kayserispor)
Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu, Cihan Çanak (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), Enes Ünal (Bournemouth), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
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TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Mert Günok, Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Samet Akaydın, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu