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Karadağ'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Karadağ'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi, adayların yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tura kaldı

Giriş: 20.03.2023 - 00:51 | Güncelleme: ABONE OL
Karadağ'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
AA

Ülkedeki seçimleri takip eden bağımsız İzleme ve Araştırma Merkezi (CeMI) tarafından yapılan açıklamada, oyların yüzde 99,2'sinin sayıldığı ifade edilerek, 7 aday arasından en çok oyu alan 2 adayın 2 Nisan'da yapılacak ikinci tura kaldığı belirtildi.

Açıklamada, Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi'nden (DPS) mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in oyların yüzde 35,3'ünü, Avrupa Hareketi lideri Jakov Milatovic'in ise yüzde 29,2'sini aldığı bildirildi.

Seçim öncesi anketlerin favori gösterdiği Djukanovic ile Avrupa Hareketi'nden Milatovic, cumhurbaşkanlığı için 2 Nisan'da bir kez daha yarışacak.

Djukanovic, seçmenlere teşekkür ederek, almış olduğu oyların ikinci turda kendisi için "önemli bir avantaj" olacağını kaydetti.

Oyların yüzde 19,3'ünü alan, seçim öncesi anketlerinin diğer bir favori ismi Demokratik Cephe (DF) liderlerinden Andrija Mandic, kendilerine oy veren seçmenlere teşekkür ederek, seçimin ikinci turunda Milatovic'i destekleyeceklerini söyledi.

Sosyal Demokrat Partinin (SDP) kadın milletvekillerinden Draginja Vuksanovic Stankovic oyların yüzde 3,2'sini aldığı seçim sonrası partisinden ve milletvekili görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı seçiminde 7 aday arasında yer alan Demokratik Karadağ Genel Başkanı Aleksa Becic yüzde 10,9 , Karadağ Birliği Başkanı Goran Danilovic yüzde 1,4 ve sosyal medya fenomeni bağımsız Jovan Jodzir Radulovic de yüzde 0,8 oy aldı.

Açıklamada, 542 bin 154 kayıtlı seçmenin yüzde 63,1'lik kısmının oy kullandığı kaydedildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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