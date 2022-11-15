Karabük'te şüpheli valiz alarmı

Karabük'te yol kenarına bırakılan şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı.

Karabük-Ankara karayolu il çıkışında yol kenarında şüpheli valiz olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, alanı güvenlik çemberine alarak yolu trafiğe kapattı.

Bomba imha uzmanları, güvenlik önlemi altında valizi fünyeyle patlattı. AA'nın haberine göre; valizin boş olduğunu belirleyen ekipler, yolu yeniden trafiğe açtı.