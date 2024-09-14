Her şehrin bir kimliği ve ruhu olduğunu vurgulayan Yavuz, "Bu kimliği kazandıran mekanlar ise o şehrin ruhunu oluşturan unsurlardır. Karabük'ümüzün ruhuna ve kimliğine değer katan önemli bir yer olan Havuzlu Bahçe, 1940'lı yıllardan bu yana şehrimizin kimliğinin oluşmasında önemli bir rol oynamıştır. Karabük'ü daha huzurlu ve yaşanabilir, insanlarımızın daha mutlu olduğu bir şehir haline getirmek için hep birlikte çalışacağız" dedi.