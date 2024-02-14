Karabük'te otomobil devrildi: 2 yaralı
Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı
M.O. idaresindeki otomobil, Karabük-Ankara kara yolunun Cemaller köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü M.O. ile yanındaki B.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.