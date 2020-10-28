AA

Kent merkezine yakın bir bölgedeki çöp toplama sahasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman bulutuna neden olan yangına, Karabük Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

İş makineleriyle de destek verilen yangın, AA'nın haberine göre yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Yangın alanında soğutma çalışmaları başlatıldı.