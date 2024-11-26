Karabük'te bugün okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Karabük'te okul var mı?
Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Karabük'te okulların bugün tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi 25 Pazartesi günü etkili olan kar yağışı nedeniyle Karabük'te eğitime ara verilmişti. Peki, "Karabük'te bugün okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Karabük okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte 26 Kasım Salı günü Karabük'te okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin valilikten yapılan açıklama...
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Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda 26 Kasım Salı günü Karabük'te ders yapılıp yapılmayacağına dair, valilik tarafından yapılan açıklamalar öğrenci ve veliler tarafından yakından takip edildi. Konuya ilişkin beklenen açıklama Karabük Valiliği'nden geldi. Peki, "Karabük'te bugün okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Karabük'te okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte 26 Kasım Salı Bayburt Valiliği'nden yapılan son dakika açıklaması...
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KARABÜK'TE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
2 gündür etkili olan kar nedeniyle Eflani ilçesinde bugün eğitime 1 gün ara verildi. Karabük merkez ile diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, Karabük İl merkezi ve diğer ilçelerde ise 26 Kasım Salı günü sadece taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi
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KARABÜK'TE OKULLAR TATİL Mİ?
Karabük'te 25 Kasım Pazartesi günü de eğitime ara verilmişti.
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