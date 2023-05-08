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Karabük'te 51 suç kaydı bulunan kişi tutuklandı

Karabük'te başta hırsızlık olmak üzere toplam 84 suç kaydı bulunan 2 kişi gözaltına alındı

Giriş: 08.05.2023 - 22:02 | Güncelleme: ABONE OL
Karabük'te 51 suç kaydı bulunan kişi tutuklandı
Karabük'te 51 suç kaydı bulunan kişi tutuklandı
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AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 9 ayrı araçtan hırsızlık ve araçlara zarar verme ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Görgü tanıkları bilgi alan ve güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.

Hırsızlık suçları başta olmak üzere 51 suç kaydı bulunan M.K ve 35 suç kaydı olan M.O. (15) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye getirilen zanlılardan M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi, M.O. ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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