KARABÜK NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Yüzölçümü 4.145 km² olan ve Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan Karabük ili, 40° 57' ve 41° 34' kuzey enlemleriyle 32° 04' ve 33° 06' doğu boylamları arasında yer almaktadır. Yüzölçümü 4.145 km² olup, kuzeyde Bartın (80 km.),kuzeydoğu ve doğuda Kastamonu (120 km.),güneydoğuda Çankırı (195 km.),güneybatıda Bolu (130 km.),batıda Zonguldak (170 km.) illeriyle komşudur. Ankara'ya 230 km., İstanbul'a 400 km. uzaklıktadır.
KARABÜK'E NASIL GİDİLİR?
Hava Alanı ile Ulaşım: Karayolu ve demiryolu ulaşımının bulundugu Karabük'e en yakın havaalanı Ankara Esenboğa Havaalanı (240 km.)'dir.
Karayolu ile Ulaşım: Karabük'e karayolu ile Ankara-İstanbul otoyolunun Gerede sapağından ayrılarak 80 km. sonra ulaşılır. Otogar kent merkezindedir.
KARABÜK NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NELER?
Karabük ili nüfusu: 243.614'dür. Bu nüfusun % 78,5'i şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 4.142 km2'dir. İlde km2'ye 59 kişi düşmektedir. (Bu sayı Merkezde 166’dır.) İlde yıllık nüfus % 1,95 oranında azalmıştır. İlin tüm ilçelerinde nüfus azalmıştır. Nüfusu en çok azalan ilçe: Ovacık (% -8,63)
04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 7 İlçe, 7 belediye, bu belediyelerde 80 mahalle ve ayrıca 277 köy vardır.
|2020 yılı sonunda Karabük ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri[11]
|İlçe
|Nüfus
2019
|Nüfus
2020
|Nüfus
Artışı %
|Belediye
Sayısı
|Mahalle
Sayısı
|Köy
Sayısı
|Köy
Nüfusu
|Şehir
nüfusu
|Şehirde
oturan %
|Alanı
km2[12]
| km2'ye
düşen kişi
|Eflani
|8.823
|8.576
|-2,80
|1
|6
|54
|6.466
|2.110
|24,60
|674
|13
|Eskipazar
|12.996
|12.586
|-3,15
|1
|7
|50
|6.167
|6.419
|51,00
|754
|17
|Merkez
|133.615
|131.186
|-1,82
|1
|28
|37
|11.960
|119.226
|90,88
|790
|166
|Ovacık
|4.274
|3.905
|-8,63
|1
|1
|42
|3.336
|569
|14,57
|398
|10
|Safranbolu
|68.440
|67.245
|-1,75
|1
|21
|60
|15.341
|51.904
|77,19
|750
|90
|Yenice
|20.310
|20.116
|-0,96
|2
|17
|34
|9.011
|11.105
|55,20
|777
|26
|Karabük
|248.458
|243.614
|-1,95
|7
|80
|277
|52.281
|191.333
|78,54
|4.142
|59
KARABÜK'TE GEZİLECEK YERLER
Şeker Kanyonu
Eğriova Göleti
Ulu Cami
Şehit Nurettin Seki Parkı
KARABÜK YÖRESEL YEMEKLERİ
Uzun fasulye
Perohi (peruhi)
Bütün et yemeği
Mısır çorbası
Cevizli keşli yayım
Karalahana (Karamancar) yemeği
Safranbolu bükmesi
Zerde
Bağlar Gazoz
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!