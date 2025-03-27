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        Karabük Belediyesi'nden evlenecek çiftlere ücretsiz düğün salonu

        Karabük Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile imzaladığı protokol çerçevesinde evlenecek olan çiftlere düğün salonunu ücretsiz tahsis edecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 18:00 Güncelleme: 27.03.2025 - 18:00
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        Karabük Belediyesi'nden ücretsiz düğün salonu
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        Karabük Belediyesi, evlenecek olan çiftlere düğün salonunu ücretsiz tahsis edecek.

        İHA'nın haberine göre, Aile ve Gençlik Fonu çerçevesinde yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ile genç çiftlerin evliliklerini daha sağlam temeller üzerine kurmaları ve evliliğe teşvik edilmeleri amaçlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, evlenecek olan çiftlere proje çerçevesinde 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli ve 150 bin TL tutarındaki kredi için başvuruları alarak işlemlerini yürütmeye başladı.

        Fondan yararlanacak gençlere önemli bir destek de Karabük Belediyesi'nden geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde belediye evlenecek olan çiftlere düğün salonunu ücretsiz tahsis edecek.

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, gençlerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, evlenecek çiftlere düğün salonunun ücretsiz sunulacağını belirtti. Güçlü aile yapısının, güçlü bir toplumun temelini oluşturduğuna dikkat çeken Çetinkaya, şunları söyledi:

        "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Aile Yılı' vizyonu doğrultusunda, gençlerimizin mutlu ve sağlam temeller üzerine kurulu yuvalar kurmasını desteklemek amacıyla bu protokolü hayata geçirdik. Sağlıklı ve huzurlu ailelerin oluşması, geleceğimizi daha güvenli hale getirecektir. Bu kapsamda sunduğumuz destek ile genç çiftlerimize ekonomik ve manevi anlamda katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

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