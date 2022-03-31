İlk oyunculuk deneyimini 2021 yılında FOX'ta yayınlanan Son Yaz dizisinde Naz rolüyle yaşadı. Ayrıca Kral Oidipus, Antigone, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Lysistrata, Faust, Hugo'nun Sistemi ve Ayrılık gibi birçok oyunda rol aldı.