Kara Tahta dizisi nerede çekiliyor? Kara Tahta dizisi hangi şehirde çekiliyor?

Kara Tahta dizisinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor. Kara Tahta dizisi bu akşam ilk defa yayın hayatına başlayacak. İşte Kara Tahta dizisi çekim mekanı hakkında...

KARA TAHTA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kara Tahta dizisi Edirne ilimizde çekilmektedir. İlk çekimleri çekimlerinin ilk gününe İstanbul Sirkeci’de başlayan Kara Tahta dizisinin fragmanındaki görüntülerde Kuyubaşı Lisesi olarak belirtilen lise ise Edirne Lisesi'dir.

Kara Tahta dizisinin çekimleri Edirne'nin farklı mekanlarında devam edecek. Çekimlerin bir bölümü de Edirne Meriç Köprüsü’nde yapılmaktadır.