36 yıl sonra Türkiye'de film oldu 0:00 / 0:00

'Kara Şimşek', 36 yıl sonra Türkiye'de kısa film olarak çekiliyor. Dizinin oyuncularından Rebecca Holden, yıllar sonra KIIT ile buluşmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi

HABERTURK.COM

1980'li yılların fenomen TV dizilerinden 'Kara Şimşek', Türkiye'de de büyük bir ilgiyle izlenmişti. Kendi kendine hareket edebilen, konuşabilen yapay zekalı otomobil KITT ile sürücüsü 'Michael Knight'ın başından geçen olaylar işlendiği 'Kara Şimşek'te 'April Curtis'i canlandıran Rebecca Holden geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi.

Rebecca Holden'ın Türkiye'ye gelme nedeni 'Kara Şimşek'in kısa film olarak çekilmesi. Çekimleri orijinal KITT otomobiliyle gerçekleştirilecek olan film için Holden, duygularını "Yıllar sonra Kitt ile buluşmak çok heyecanlı. Ramiz'e bu projeyi hayata geçirdiği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yapımcı Ramiz Özbay; "Filmin başrol oyuncusu ve orijinal arabasıyla dünyada ilk kez bir kısa film çekiyoruz. Film, 15 dakika olacak. Dünyada izlenme rekorları kıran 10 film ve diziyi orijinal oyuncularıyla bu şekilde Türkiye'de tekrar çekeceğiz" dedi.

'Kara Şimşek'te Michael" Knight'ı David Hasselhoff canlandırmıştı

Filmin oyuncularından Wilma Elles ise Kara Şimşek'in hayranı olduğunu ve bu filmde olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.