07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda önceki akşam yaşanan kazada, Pegasus Havayolları’na ait bir uçak kırıma uğradı. 177 yolcusu, 6 mürettebatı bulunan uçak, 25-30 metre yüksekten düştü ve üçe bölündü. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi yaralandı.
ABD’LİLER BUGÜN GELİYOR
Olcay Aydilek'in haberine göre, Ankara’dan uzman ekipler, kazanın nedeni araştırmak üzere bölgeye gönderildi. ABD’den de Ulusal Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi’nden 4, ABD sivil havacılık otoritesinden 2 uzman ile kaza yapan uçağın üreticisi Boeing firmasından 2-3 kişilik bir heyet bugün İstanbul’a gelecek.
AĞIRLIK FRANSA'DA
Kaza sonrasında “kara kutu” olarak adlandırılan CDR ve FDR bulunmuş, kazayı araştıran ekiplere teslim edilmişti. “Kara kutu”nun önce THY Teknik’te deşifre edilmesi düşüncesi öne çıktı. Daha sonra kazanın boyutları, izleyen aşamada gündeme gelebilecek olası bazı spekülasyonlar ve süreçler değerlendirildi. Şimdi, “tarafsızlık” kaygıları çerçevesinde Fransa’ya gönderilmesi üzerinde duruluyor.
ABD ile de temas kuruldu. ABD, deşifre işlemleri için “Biz yardımcı oluruz” karşılığını verdi. Almanya da seçenekler arasında yer alıyor. Bu aşamada ağırlık Fransa’da…
“RESA” İNCELEMESİ
Sabiha Gökçen’de, uçağın kırıma uğradığı pistte, kısaca “RESA” olarak nitelendirilen 90 metre uzunluğunda olması gereken “Pist Sonu Emniyet Alanı”nın bulunmadığı ortaya çıkmıştı. Pist sonunda duramayan uçağın, RESA alanı olması gereken yerde 25 metrelik uçuruma düştüğü ve parçalandığı kaydediliyor.
Ekiplerin, Sabiha Gökçen’de bu konuda da bir ön inceleme yaptığı belirtiliyor. Gözler, RESA konusunda kazayla ilgili raporda olacak. Raporda, bir önerinin yer alabileceği ifade ediliyor.
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