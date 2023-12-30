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        Haberler Televizyon 'Kara'dan iddialı tanıtım

        'Kara'dan iddialı tanıtım

        SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Arak'ın sır perdesi 11 Ocak Perşembe akşamı 'Kara'nın heyecan dolu hikâyesine açılırken diziden yeni bir tanıtım izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 13:02 Güncelleme: 30.12.2023 - 13:02
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        'Kara'dan iddialı tanıtım
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        SHOW TV’nin iddialı dizisi, yapımını Most Production’ın üstlendiği, 'Arak’ın sır perdesi 11 Ocak Perşembe akşamı 'Kara’nın heyecan dolu hikâyesine açılırken diziden yeni bir tanıtım izleyicilerle buluştu.

        Başrollerinde İlker Kaleli ve Öykü Karayel’i buluşturan 'Arak', intikam yolculuğuna 'Kara' ile devam ederken ekrana gelecek 2'nci bölümün ipuçları şimdiden heyecan yarattı.

        Ailesinin hayatını karartanlardan hesap sormak için yola çıkan Kara, geçmişe ait sırları çözdükçe düşmanının kızı olan Zeynep’e daha çok yakınlaşacak.

        İntikam için çıktığı bu yolculuk ikisinin de kaderini birbirine bağlayacak. İntikam ve aşk arasında yaşanacak büyük bir mücadeleye hazır mısınız?

        Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu, senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay’ın birlikte kaleme aldığı 'Kara’nın kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimlerin yer aldığı 'Kara', 11 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de yeni bölümü ile SHOW TV'de...

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        İşte 'Kara’nın tanıtımı;

        Kara'nın yeni bölüm tanıtımı
        Kara'nın yeni bölüm tanıtımı
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        #Kara SHOW TV dizi
        #show tv

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