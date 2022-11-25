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Kar maskeli cinayet! Evine gidiyordu! Katil aranıyor!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kan donduran kar maskeli bir cinayet yaşandı. Bir fırında çalışan iki çocuk babası, 46 yaşındaki Orhan Çelik, işten çıkıp evine giderken tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı

Giriş: 25.11.2022 - 11:22 | Güncelleme: ABONE OL
Evine gidiyordu! Ordu'da kar maskeli cinayet! Katil aranıyor! - Haberler
Kar maskeli cinayet! Evine gidiyordu! Katil aranıyor!
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DHA

Ordu'da olay, dün akşam Fatsa ilçesine bağlı Evkaf Mahallesi Menekşe Sokak'ta meydana geldi. Fırında çalışan 2 çocuk babası Orhan Çelik (46), işten çıkıp evine giderken maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Çelik, yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlileri, Orhan Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

POLİS, KATİL ZANLISINI ARIYOR

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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