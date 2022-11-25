Kar maskeli cinayet! Evine gidiyordu! Katil aranıyor!

Ordu'da olay, dün akşam Fatsa ilçesine bağlı Evkaf Mahallesi Menekşe Sokak'ta meydana geldi. Fırında çalışan 2 çocuk babası Orhan Çelik (46), işten çıkıp evine giderken maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı.
ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI
DHA'da yer alan habere göre vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Çelik, yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı.
SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU
Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlileri, Orhan Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
POLİS, KATİL ZANLISINI ARIYOR
Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.