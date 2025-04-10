KAR KAPIDA! Son dakika: Nisan'da kar sürprizi! Hangi bölgelere ne kadar kar yağacak? - Hava Durumu | Son dakika haberleri

KAR KAPIDA! Son dakika: Nisan'da kar sürprizi! Hangi bölgelere ne kadar kar yağacak? - Hava Durumu | Son dakika haberleri

Marmara’da hissedilen sıcaklık gündüz 5°C, kış havasındaki Çanakkale, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Edirne, Kırklareli ve İstanbul’da kutup kökenli ve Rusya üstünden gelen soğuk hava dalgası yeni kar yağışları da getirecek.

İstanbul’da yağışlar büyük oranda yağmur halinde, şehirde önemli bir kar yağışı beklenmediği gibi yükseklerde bile örtü göremeyebiliriz. Fakat yağış, yer seviyesinin soğumasıyla kıyıdan uzak iç kesimlerde kar halinde düşebilir, seyirlik bir kar olabilir. Hayatı etkileyecek ya da yolları beyazlatacak bir kar beklenmiyor.

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13 NİSAN'DAN SONRA ISINMAYA BAŞLIYOR

İstanbul cumartesi sabah-öğlen arası bir yağmur daha alabilir, 13 Nisan Pazar gününden itibaren ise Marmara genelinde ve İstanbul’da güneşli günler başlıyor. Gelecek hafta özellikle 15 Nisan’dan itibaren hava hissedilir biçimde ısınmaya başlıyor.

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17-24 Nisan arasında yaşanacak dönem Ege’de ve Akdeniz’de yaz başlangıcı sıcaklıklarına yükselebiliriz, ufukta yeni bir sıcak hava dalgası görünüyor.

Marmara’da ve Karadeniz’de bugün 10°C’lerdeki gündüz sıcaklıkları, haftaya hafta sonuna doğru 20°C’lere yükselmiş olabilir. Bu kez de mevsim normallerini yukarı yönlü geçeceğiz gibi görünüyor.

İÇ BÖLGELERDE SERT KIŞ SOĞUKLARI Bu ısınma sürecinden önce, bu geceden itibaren özellikle İç ve Doğu Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde sert kış soğukları ve kar yağışları önemli. Ankara’da zayıf ve aralıklarla sürmesini beklediğimiz kar yağışları, yer yer ince örtü yapabilir. Ankara’da bu hafta cuma ve cumartesi günleri de kar yağışı görülebilir. Toplam miktarlar fazla değil ve hava çok soğudu, Ankara en azından görsel bir güzellik olarak kar görebilir. Bolu Dağı çevresinde ve Ankara-İstanbul karayollarının yüksek kesimlerinde 11 Nisan Cuma günü sabah saatlerinden itibaren kar bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günleri de bu dağ geçitlerinde kar yağar, yağışların 14 Nisan Pazartesi sabahı bu bölgeden ayrılacağını tahmin ediyoruz. REKLAM Çankırı, Çorum, Kastamonu, Bolu ve yakın çevresinde yine kar yağışı bekleniyor. 11 Nisan Cuma gün içinde beklenen bu kar yağışları ulaşımda aksamalara yol açabilir. Doğu Anadolu’da Gümüşhane-Bayburt-Erzurum boyunca cuma ve cumartesi kar yağışı benzer şekilde ulaşımı aksatabilir. Şehirlerarası yolculuk yapacaklar, gelecek 72 saat tıpkı kışın olduğu gibi, soğuk ve yer yer buzlanma ile riskli hale gelmiş yollarla karşılaşacaktır. Duruma uygun davranmakta ve tedbirli olmakta yarar var.

Ege ve Akdeniz kıyıları bu soğuk hava dalgasında 15-16°C’lere kadar soğudu, fakat rüzgarlı ve gölge sokaklarda hissedilen kıyı Ege’de bile 10°C’nin altında kalıyor. Cuma ve Cumartesi günleri İzmir, Muğla, Antalya kıyılarında yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur bekliyoruz. HER DAMLA SU ÇOK ÖNEMLİ Bu yağışlar sıcak yaz mevsimi öncesi bu yaz tatili yöreleri için çok önemli. İzmir’den Antalya’ya, Burdur’dan Isparta, Mersin’den Adana’ya aslında yeterince suyumuz yok. Tarım ve hayvancılığın, su bulunamadığı için belirli limitlere kadar yapılmasına izin verilen faaliyetlere dönüştüğüne şahit oluyoruz. Akdeniz gibi 5 ay kadar yaz mevsiminde kalan, güneşin hükmü ile yanıp kavrulan bölgelerimizde her damla su, çok önemli. Bu ilkbahar yağmurlarından çok kış havasıyla gelen yağışlar tarım için zirai don riskleriyle birlikte geliyor. Üreticiye ve toprağa hem yağmur gerek, hem de çok soğumaması… Üretmek yeterince meşakkatli bir süreç iken, geniş aralıkta dalgalanan sıcaklıklar ekinlere, çiçeklenmiş ağaçlara maalesef hasar veriyor.