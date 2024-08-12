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        Haberler Bilgi KAPTANLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 12 Ağustos MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Ağustos MasterChef kaptan kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de eleme gecesinin ardından kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın iddialı yarışmacıları arasında gösterilen Serhat'ın MasterChef'e veda etmesi, yarışmacılar arasında şaşkınlıkla karşılandı. Yeni bölümde ise, yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için tezgah başına geçecek. Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan katmer yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olacak ve kırmızı takım kaptanını belirme şansını yakalayacak. İşte 12 Ağustos 2024 MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 19:58 Güncelleme: 12.08.2024 - 23:21
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        • 1

          MasterChef'te heyecan sürüyor. Yeni haftada yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için ter döktü. En başarılı tabağı yapan yarışmacının mavi takım kaptanı olacağı gecede, takım kaptanları kendi stratejilerine göre mavi ve kırmızı takımı oluşturdu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 12 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte mavi ve kırmızı takım kaptanları...

        • 2

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda mavi takım kaptanı Nevzat oldu.

        • 3

          En başarılı tabağı yapan Nevzat mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanı olarak Zeynep'i seçti.

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          Mavi takım

          Nevzat (Takım kaptanı)

          Muratcan

          Kaan

          Eda

          Kerem

          Onur

          Zübeyde

          Nigar

          Hakan

          Çağlar

        • 5

          Kırmızı takım

          Zeynep (Takım kaptanı)

          Semih

          Ezgi

          Ümmühan

          Emre

          Alper

          Beril

          Beyza

          Ayşe

          Deniz

        • 6

          MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

          Şirin

          Yudum

          Enes

          Akın

          Ensar

          Sercan

          Beyza Nur

          Adel

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 11 AĞUSTOS 2024?

          MasterChef'te zorlu mücadele sonucunda şeflerin değerlendirmesinin ardından elenen ilk isim Serhat oldu.

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