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Kış uykusu denince akla gelen ilk isim şüphesiz ki ayılardır. Ancak diğer canlıların da kış uykusuna yatıp yatmadıkları merak edilmekte. Bunlardan biri de evlerini sırtında taşımalarıyla andığımız kaplumbağalar... Kaplumbağalar kış uykusuna yatar mı sorusunun cevabına geçmeden önce kaplumbağa türlerinden bahsetmek gerekiyor. Bilindiği gibi en genel anlamıyla bu canlıyı kara kaplumbağası ve su kaplumbağası şeklinde ayırabiliriz. Bu nedenle kaplumbağalar kış uykusuna yatar mı ve kaplumbağa kış uykusuna ne zaman yatar sorularının yanıtını kaplumbağanın türlerine göre cevaplamak doğru olacaktır.

Kaplumbağa Kış Uykusuna Yatar mı?

Yeryüzünün en eski canlıları olarak bilinen kaplumbağalar kış uykusuna yatar mı diye merak edenler için cevabın evet olduğunu belirtelim. Kış uykusu, hayvanların soğuk hava koşullarında yaşamlarını sürdürebilmesini kolaylaştırmak için geçirdikleri bir süreçtir. Bu noktada merak edilen diğer konular ise kaplumbağalar ne zaman kış uykusuna yatar ve kaplumbağalar kaç ay kış uykusuna yatar soruları olacaktır. Bu sorulardan önce ise kara kaplumbağası kış uykusuna yatar mı ve su kaplumbağası kış uykusuna yatar mı konularına değinmek gerekir.

Kara Kaplumbağası Kış Uykusuna Yatar mı?

Dayanıklı canlılardan biri olan kara kaplumbağası kış uykusuna yatar mı sorusunun cevabını merak edenler için kara kaplumbağalarının kış uykusuna yattıklarını belirtelim. Kış uykusu, soğuk hava koşullarında hayvanların uyku yardımıyla besin değerlerini ve vücut ısılarını korumalarına yarar sağlar. Kara kaplumbağası en dayanıklı canlılardan biri olsa da kış uykusuna ihtiyaç duyar. Bunun için kara kaplumbağasının bulunduğu coğrafyanın iklimi de önem taşımaktadır. Çünkü kara kaplumbağası kuş uykusuna yatar mı sorusu olduğu kadar kış uykusunun süresi de merak edilmektedir.

Su Kaplumbağası Kış Uykusuna Yatar mı?

Kara kaplumbağalarında olduğu gibi su kaplumbağalarının da belli türleri kış uykusuna yatar. Dolayısıyla su kaplumbağası kış uykusuna yatar mı diye merak edenler için söylemeliyiz ki su kaplumbağası da kış uykusuna yatar. Soğuk hava koşullarında hayatta kalabilmek için suyun derinliklerine inerek kış uykusuna dalan su kaplumbağaları bu şekilde kendilerini korumaya almış olurlar.

Kaplumbağalar Ne Zaman Kış Uykusuna Yatar?

Hem kara kaplumbağası hem de su kaplumbağasının kış uykusuna yattığını belirttik. Ancak sıkça sorulan sorulardan biri de kaplumbağalar ne zaman kış uykusuna yatar sorusudur. Bu sorunun cevabı kaplumbağaların bulunduğu coğrafyaya göre değişkenlik göstermektedir. Kaplumbağalar ne zaman kış uykusuna yatar sorusunu bulunduğumuz iklime göre yanıtlayacak olursak eğer ekim ve kasım ayları aralığında bu tarihin başladığını söyleyebiliriz. Peki kaplumbağalar ne kadar uyur? Merak edenler için cevabı yazımızda...

Kaplumbağalar Kaç Ay Kış Uykusuna Yatar?

Hem kara hem de su kaplumbağaları kış uykusuna ihtiyaç duymakytadır. Peki ekim ve kasım ayları aralığında kış uykusuna yatan kaplumbağalar ne kadar uyur? Bu konuya detaylı olarak kaplumbağalar kaç ay kış uykusuna yatar sorusunu cevaplayarak açıklayabiliriz. Ekim ayı gibi kış uykusuna yatan kaplumbağalar mart ve nisan ayları arasında uyanırlar. Dolayısıyla kaplumbağalar kaç ay kış uykusuna yatar sorusunun cevabı 4 ve 7 ay aralığında değişmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk