Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 24 saat öğrencilere hizmet veriyor. Trakya Üniversitesinin kütüphanesi, pek çok yayın ve kitap sayısının yanı sıra 24 saat hizmet vermesiyle de öne çıkıyor. Her geçen gün kullanıcı ve ödünç verme sayısını artıran, 19 bin 226 üyesi bulunan kütüphane geçen yılı 810 bin kullanıcı ile tamamladı. Kütüphane fiziki kullanımının yanı sıra ödünç materyal alma sistemiyle de öğrencilerin ihtiyacına cevap veriyor.

AA'nın haberine göre; Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kütüphanelerin insanlığın hafızası olduğunu söyledi.

Tabakoğlu, "İlk emri 'oku' olan medeniyetin mensuplarıyız. Trakya Üniversitesi kütüphanemiz, aynı anda 500 kişiye hizmet eden, 7/24 çalışan ve geceleri öğrencilerimize çorba ikramında bulunduğumuz kurumumuz" dedi.

Kütüphanenin sadece üniversiteye değil Edirne'ye, bölgeye ve Balkanlar'a hizmet verdiğini ifade eden Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi kütüphanesinin aynı zamanda Balkan Kütüphaneler Birliğinin kurucusu ve daimi temsilcisi olduğunu anımsattı.

"BİLGİ PAYLAŞIMI AÇISINDAN İYİ ÇALIŞAN BİR SİSTEMİMİZ VAR"

Kütüphanenin bünyesinde pek çok kitap, e-yayın, dergi, tez ve katalogların yer aldığını anlatan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Kütüphanemizin çok zengin olduğunu ifade etmek isterim. Her yıl da bu içerikler yenilenmektedir. Kütüphanemizin kapıları isteyen herkese 24 saat açıktır. Geçen yıl 830 bin kişi kütüphanemizden faydalandı. Yaklaşık 20 bin kayıtlı üyemiz var ve 35 bin kadar kitap da ödünç vermişiz. Gerçekten bilgi paylaşımı açısından iyi çalışan bir sistemimiz var.

Trakya Üniversitesi kütüphanesi Balkanlar'ın en önemli ve büyük kütüphanelerinden biri. 8 ayrı okuma salonu yer alan kütüphanemizde, 121 bin kitap, 6 bin tez, 2 milyon 100 bin e-tez, 7 bin 700 DVD, 300 e-dergi, 5 bin 500 e-gazete, 25 bin 500 e-derdi, 321 bin e-kitap yer alıyor. Ayrıca kütüphanemiz Türkiye'de en en fazla DVD koleksiyonuna sahip kütüphaneler arasında yer alıyor."

"AYNI ZAMANDA BİR ELEKTRONİK KÜTÜPHANE"

Kütüphanenin konferans, seminer ve sergi salonlarında yıl boyunca etkinlikler gerçekleştiğini aktaran Tabakoğlu, hızlı tarama imkanı sunan kitap tarama cihazının da 2014'ten bu yana hizmet verdiğini söyledi.

Kütüphane koleksiyonunun tamamının dijital ortamda olduğunu vurgulayan Tabakoğlu, üniversite kütüphanesinin aynı zamanda bir elektronik kütüphane olduğunu kaydetti.

Rektör Tabakoğlu, Edirne'ye ait özel kitap ve katalogların bulunduğu bölümün yer aldığını anlatarak, "Tarihi kentimiz Edirne ile ilgili yapılan tüm kitap, tez ve süreli yayınlar kütüphanemizde yer alıyor. Edirne kitaplığımız tüm araştırmacıların hizmetindedir. Edirne tarihi, sosyal yaşam, kültür-sanat, mimari, Selimiye Kırkpınar, Balkan Savaşı, bilimsel yayınlar gibi birçok yayın kütüphanemizde yer alıyor" şeklinde konuştu.

İşletme bölümü öğrencisi Gözde Dinç de gününü çoğu vaktini kütüphanede geçirdiğini belirterek, "Burası 7/24 açık. Sadece üniversitelilere değil, liseliler de buradan faydalanabiliyor. Bütün materyallere istediğimiz zaman ulaşıyoruz. Kütüphanemizde modern uygulama öğrencilere aradığı kitabı bulmakta yardımcı oluyor. Arkadaşlarımız e-katalog ile istediği kitabı kolayca bulabiliyor" dedi.

Tarih bölümü öğrencisi Sena Dalgıç, özellikle sınav dönemlerinde kütüphanede yoğunluk oluştuğunu ifade etti. Dalgıç, öğrencilerin sınav dönemi vaktinin çoğunu kütüphanede geçirdiğini ve bu dönemde yapılan çorba ikramının da güzel bir jest olduğunu kaydetti.