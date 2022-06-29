Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları hakkında karar

Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Ali Bulaç, Mehmet Özdemir, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne'nin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davasında yargılamaya devam edildi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Ahmet Turan Alkan, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay sanık avukatları ile birlikte hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık avukatları, müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve sanıkların dijital materyallerinin iadesini talep ettiler.
ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI
Alınan savunmaların ardından mahkeme, sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına ve el konulan tüm dijital materyallerin iadesine karar vererek duruşmayı erteledi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava karara bağlanmıştı. Mahkeme, sanık Mümtazer Türköne'yi ‘örgüt üyeliği' suçundan 10 yıl 6 ay, Ali Bulaç ile Şahin Alpay'ı aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış, Mehmet Özdemir ise beraat etmişti.
Davanın karara bağlanmasının ardından yapılan temyiz incelemesinde Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, hükmü ‘eksik inceleme' yapıldığı gerekçesiyle bozmuştu. Sanıkların eyleminin ‘örgüte yardım' suçunu oluşturduğunu kaydeden Yargıtay, Türköne'yi tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliye etmişti.
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