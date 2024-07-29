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        Kanyon gezisi kabusa döndü

        Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi, jandarma helikopteriyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 09:23 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:11
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        Kanyon gezisi kabusa döndü
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        İstanbul'dan Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Şahindere Kanyonu'nu gezmeye gelen 10 kişilik grup burada mahsur kaldı.

        Grup içerisindeki A.T. (39), 112 ihbar hattını arayarak, gezi için çıktıkları alandan dönüş yolunu kaybettiklerini, hayati tehlikelerinin bulunmadığını, kentin ışıklarını gördüklerini ve yerleşim yerine tahmini 2 kilometre mesafenin olduğunu belirterek yardım istedi.

        Mahsur kalan 10 kişiye ulaşılması için bölgeye ekiplerin yanı sıra Aydın İl Jandarma Komutanlığından İHA sevk edildi.

        Keşif faaliyetleri yapan İHA'nın, ısı tespit ettiği alana ekipler yönlendirildi.

        Arazinin sarp ve karanlık olması dolayısıyla ekiplerin bölgeye gidememesi nedeniyle 10 kişinin kurtarılması için helikopter talep edildi.

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        Aydın'dan sevk edilen helikoptere alınan 10 kişi, kontrol amaçlı Edremit Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        MAHSUR KALANLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI

        İstanbul'dan Şahindere Kanyonu'na gezmeye gelen 10 kişilik grup adına gazetecilere açıklama yapan Mert Topçuoğlu, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

        Şahindere kanyonunu daha önce de geçtiklerini belirten Topçuoğlu, şöyle konuştu:

        "Arkadaşlarla beraber 10 kişilik grup halinde cam terasın oradaki yoldan devam ederek 10 kilometre sonra dereye girdik. Kanyon içerisinde kuru, sulu bölümler, ip işleri olduğu için biraz vakit kaybettik. 10 kişilik grubun hareket kabiliyeti de biraz pratik olmadığından derede, böyle bir yerde kaldık akşam 7 gibi. Üşüme, su, yüzme artık kramplar yorgunluk vesaire derken arkadaşlarımızdan 1-2 kişi biraz üşümeye başladı. Hipotermi riski gördük. Kenarda bir kayanın üstünde beklemek zorunda kaldık."

        Topçuoğlu, üşümelerinin ardından ateş yakarak ısındıklarını ifade etti.

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        Ekipteki kişilerin sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getiren Topçuoğlu, "Geceyi geçirmek zorunda kaldığımız için hipotermi riskini düşürdük orada. Mecburen orada bazı şeyler yaptık. Sabaha kadar eski halimize geri döndük. Akşam hava durumu normal, dışarıda şehir merkezinde hissedilen gibi değil." dedi.

        Gece boyunca her tarafı sularla çevrili bir kayalığın üzerinde beklediklerini anlatan Topçuoğlu, rüzgarın ve soğuk suyun etkisiyle zor dakikalar yaşadıklarını aktardı.

        İstanbul'daki ekip arkadaşlarının, kendilerinden haber alınamayınca bildirim yaptığını kaydeden Topçuğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu süreçte bizimle irtibat kuran Jandarma birimi olsun, AFAD birimi olsun ya da yerel kolluk kuvveti olsun yardım etmek için uğraştı. Aşağıdan yukarı gelmeye çalıştılar ama bir türlü çıkış yapamadılar. Gecelemek, geceyi orada geçirmek zorunda kaldık. Sabah sağ olsun Kaymakam Bey bu konuda desteklerini esirgemedi. Teknik ekipman dahil her şeyi bizim oradan çıkarmamız için kullandı. Devletimiz bu konuda çok yardımcı oldu Kaymakam Beyin öncülüğünde. Kendisine teşekkür ederim. Ekibimiz de kendisine minnettardır."

        Kurtarılan ekip üyeleri, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaşı'nı makamında ziyaret ederek, çalışmalara verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.

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        #Balıkesir
        #kanyon
        #gezi
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