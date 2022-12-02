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Rapçi Kanye West kuralları ihlal etti, Twitter hesabı askıya alındı

Twitter'da Adolf Hitler'in simgesi olarak kullanılan gamalı haç sembolünün bulunduğu bir fotoğraf paylaşan rapçi Kanye West'in hesabı askıya alındı. Twitter'ın sahibi Musk, "Kanye West şiddet teşvik kuralını tekrar ihlal etti, hesabı askıya alınacak" açıklamasında bulundu.

Giriş: 02.12.2022 - 09:19 | Güncelleme: ABONE OL
Kanye West kuralları ihlal etti, hesabı askıya alındı - Haberler
Kanye West kuralları ihlal etti, hesabı askıya alındı
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HABERTURK.COM / Reuters

Dünyanın en zengin insanı ve Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, rapçi Kanye West'in Twitter hesabının askıya alındığını duyurdu.

Kanye West, Adolf Hitler'in simgesi olarak kullanılan gamalı haç (Svastika) bulunan bir fotoğraf paylaştı, paylaşım kısa süre içinde kaldırıldı. Musk ise, "Kanye West şiddet teşvik kuralını tekrar ihlal etti, hesabı askıya alınacak" açıklamasında bulundu.

Bir sosyal medya kullanıcısının "Elon lütfen bunu düzelt" ifadelerine yanıt veren Musk, "Üzgünüm, elimden geleni yaptım. Ancak tüm bunlara rağmen tekrar kuralları ihlal etti. Hesap askıya alınacak." dedi.

Musk bir diğer açıklamasında da şu ifadeleri kullandı: "Açıklığa kavuşturmak için tekrar söylüyorum, hesabı şiddete teşvik ettiği için askıya alındı."

HESABI YENİ AÇILMIŞTI

Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından askıya alınan hesaplar da tekrar Twitter'a geri dönmüş, bu hesaplar arasında Kanye West de yer almıştı.

Irkçı ve saldırgan tweetleriyle ün salan Kanye West'in ilk tweeti: İbranice, Shalom kelimesi olmuştu.

Şalom, İbranicede 'barış, uyum, bütünlük, refah, ve huzur' anlamlarına geliyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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